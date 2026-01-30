Number_i岸優太、最新“春ビジュアル”公開 モダンなウィークエンドスタイルを体現
3人組グループ・Number_iの岸優太をブランドアンバサダーとして起用する、バナナ・リパブリックが、2月3日に「SPRING2026コレクション」を全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストアで販売開始する。それに先立って、岸の最新ビジュアルが公開された。
【全身カット】モダンな京都の町並みの中で…マフラーを巻き佇む岸優太
今回のビジュアルは、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされている高品質でクラフトマンシップに基づいた汎用性の高いSPRINGコレクションを通し、「特別な空間で、心地よい洗練をまとう。」をテーマに、岸が都会のホテルで過ごすモダンなウィークエンドスタイルを体現している。
今回は、岸による3種のビジュアルが公開された。「LOOK1」では、オーバーサイズのワークジャケットに、ドレスパンツで都会的なエッセンスを加えた。ニュートラルな色使いにリラックス感をプラスした着こなしが、ハイエンドな空間を柔らかく彩っている。
「LOOK2」は、ブルーのスエードジャケットにトラベラーデニムを合わせたエフォートレスな着こなし。ワントーンでまとめた洗練されたデニムスタイルが、特別な時間を楽しむ大人のカジュアルを体現している。
「LOOK3」は、肌触りの良いテクスチャーニットとこなれたサイズ感のチノパンツで、全身をゆったりとしたシルエットでまとめた大人の上質なオフスタイル。首元のネックレスがモダンさを演出している。
「SPRING2026コレクション」は、着込むほど深みが増す上質なゴートスエード100％で仕上げられたクラシックなトラッカージャケットや旅にふさわしい実用的かつ洗練されたワークジャケットが注目アイテムとなる。オーセンティックな風合いながらストレッチの効いたトラベラーパンツをはじめ、スタイリングを引き上げるドレスパンツやリラックスチノなどボトムスも充実。やわらかいニュートラルなカラーが印象的なテクスチャーセーターやガーメントダイシャツは、レイヤードスタイルにもマッチし汎用性の高さが魅力となる。季節感あふれる新しいスタイルは、仕事からウィークエンドまであらゆるオケージョンに映える洗練された着こなしを提案する。
同コレクションは、バナナ・リパブリック虎ノ門ヒルズ店で2月2日午前11時より先行販売、2月3日より全国のバナナ・リパブリックストア及び公式オンラインストアで販売を開始する。
