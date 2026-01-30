タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ブラウンカラーのミニスカ冬コーデを披露した。

「SNS載せたらみんながこの髪型褒めてくれて嬉しかったからお気に入りになっちゃったよ（単純）」とつづり、白いブラウス、コートにブラウンのニット、ミニスカート、ロングブーツ姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「ブラウンカラー」「冬コーデ」「ニット」「camera」「ミラーレス」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ綺麗＆可愛い＆お似合いです」「落ち着いた感じいいね 素敵」「今日も可愛すぎる」「モダンな服装もめっちゃ似合ってる こちゃ素敵」「なんだただの天使か」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。