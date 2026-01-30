待ちに待った仲間の復帰を、これ以上ない形で祝う一勝となった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月29日の第2試合は、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）がオーラスに跳満条件を満たすツモアガリで逆転トップを獲得。第1試合では浅井堂岐（協会）が復帰戦でトップを飾っており、チームとしてもこの日は文句なしの2連勝となった。

【映像】なんて男なんだ…醍醐、一発海底ツモ成就で超劇的大逆転

この試合は東家から醍醐、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで開始。全員ほぼ横並びで南入し、南1局、醍醐の親番。ここで醍醐は高目タンヤオ・678の三色同順となる手をテンパイし、先行リーチの高宮の河に六万があることからダマテンとした。その後、園田からもリーチがかかると、ここで醍醐も追っかけリーチ。すると、園田から一発で六万が打たれ、リーチ・一発・タンヤオ・平和・三色同順の1万8000点が仕上がった。

ただ、ここから試合は簡単には終わらない。南1局2本場で高宮に跳満をツモられ、続く南2局では鈴木大介に満貫を放銃。さらに南3局でも鈴木大介の跳満ツモを許し、点棒は大きく削られていく。南4局を迎えた時点で、醍醐に残された現実的なトップ条件は跳満ツモ。

この局、まず中盤に園田がリーチ。醍醐は“メンタンピン”の形にあと一歩というところでツモが思うように来ない。ようやく条件を満たすテンパイが入ったのは、ハイテイ牌の1巡前。すでに1筒を切ってあるフリテンの状態で、1・4・7筒待ちのリーチをかけた。山に3枚残った待ち牌。最後に置かれていた牌は「今年一番気持ち良かった」と感じた4筒だった。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・ハイテイ・裏ドラで1万2000点の大逆転勝利。醍醐はこれで個人8勝目とした。

試合後は「最後、難しすぎて…」とオーラスを振り返って苦笑い。「今年一番気持ち良かったですよ。タカキがアガらせてくれたんじゃないかなと。あんなのアガれないですよ、跳満にならないですよ、普通は」と復帰したばかりの浅井の名前を自然と口にした。

「終盤に差し掛かるところで同日連勝ができました。このままセミファイナルに進んでいけるように頑張ります」とファンへメッセージを伝えた醍醐に、「ディエゴ！ディエゴ！！」「ここからもっと飛び立つぞ！」「行くぞフェニックス！！」と背中を押す声が多数寄せられた。昨年、MVPを獲得し、チーム初優勝の立役者となった醍醐。幾度となく見られた勝負強さがここから発揮されるとなれば、他チームもさらに警戒しなくてはならないはずだ。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）4万800点／＋60.8

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）3万6000点／＋16.0

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）3万点／▲10.0

4着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）−6800点／▲66.8

【1月29日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1011.7（86/120）

2位 BEAST X ＋310.2（90/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋276.5（88/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋247.7（88/120）

5位 TEAM雷電 ＋152.9（88/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲121.3（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲332.5（86/120）

9位 EARTH JETS ▲657.5（88/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲847.5（90/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）