人気レースクイーンの央川かこ（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。“10年連続”でシュートボクシングのラウンドガールユニット「SHOOTGIRLS」を務めることを報告した。

「ご報告 2026年度もSHOOT BOXINGのラウンドガール“シュートガールズ”を務めさせて頂きます ありがたいことに2017年に加入して10年目、リーダーに就任して5年目となります」と報告。

「2/14（土）の開幕戦の対戦カードも続々と発表されていますので、ご都合の合う方はぜひ後楽園ホールに足をお運びください」と告知。「本年度もわたしたちガールズと一緒にシュートボクシングの応援をよろしくお願いします」とつづった。

2026年の「SHOOTGIRLS」メンバーは、央川のほか、松岡凛、たまき、芦沢ゆうな、藤井咲希、五十嵐みさ、水神きき、成瀬いなの計8人。

この投稿にフォロワーらからは「なくてはならない存在」「今年も盛り上げてね」「めっちゃ綺麗」「素晴らしい」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。