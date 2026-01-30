いつもの散歩の途中、工事現場の前で足を止めた超大型犬。作業員さんたちとの温かく微笑ましい交流が、多くの反響を呼ぶこととなりました。

投稿は記事執筆時点で25万再生を突破。「癒される」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

【動画：『建設現場』の前を通りがかった超大型犬→作業員たちが近づいてきて…微笑ましすぎるやり取り】

工事現場の前で立ち止まったあざちゃん

TikTokアカウント「doggy_kinoco」に投稿されたのは、散歩中のひとコマ。登場するのはバーニーズマウンテンドッグの「あざ」ちゃんです。この日飼い主さんと歩いていたあざちゃんは、工事現場の前に差しかかると足を止めたのだそう。

現場で作業をしていた作業員さんたちは、近づいてくるその存在に目を向けたといいます。大きな体のあざちゃんに驚きつつも、警戒する様子はなく、むしろ優しく迎え入れる空気が生まれていたのでした。

優しい手とのふれあい

作業員さんたちは腰を落とし、あざちゃんの頭や背中にそっと手を伸ばしていたんだとか。あざちゃんはその場に留まり、なでられるまま身を預けていたそう。その体の大きさに思わず声が上がる場面もあり、現場は自然と温かい雰囲気に。

あざちゃんのしっぽは特に印象的だったようで、その動きに作業員さんが驚くほど。笑顔を浮かべ、穏やかな表情で尻尾を振る様子からは、人との触れ合いを心から楽しんでいるよう。なんとも微笑ましく、こちらまで和やかな気持ちになります。

名残惜しさとともに…

穏やかな交流が続いたあと、飼い主さんはお礼の言葉を伝え、その場を後にすることとなりました。なでてもらったあとは、どこか満足げな表情を見せていたあざちゃん。別れ際には「ばいばい」と声をかけてもらえるほど、すっかり仲良しに♡短い時間ながら心の通ったひとときだったことがうかがえます。

人と犬が自然と心を通わせた何気ない散歩中のひと幕は、優しさと温かさに包まれていたように感じられます。作業に追われる工事現場で生まれた、思いがけない癒しの時間だったのでした。

投稿には「撫でてもらうときホント嬉しそうな顔しますね」「人と戯れるのが好きなんですね」「モフりたいです！笑」「グイグイ来られたい、、、可愛いがすぎる、、、」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「doggy_kinoco」では、人懐っこいあざちゃんが、たくさんの人たちと触れ合う様子が投稿されています。愛らしい姿にほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「doggy_kinoco」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。