初めて旅行に出かけたビションフリーゼさん。飼い主さんがお部屋についている大きなお風呂を堪能していると…まさかの心配性すぎる行動を見せてくれたというのです。

思わず胸が締め付けられるほど健気なそのお姿は記事執筆時点で203万回を超えて表示されており、8.4万件のいいねが寄せられました。

【動画：初めての『旅行』をする犬→飼い主が客室温泉に入っていたら…『心配性な光景』】

初めて旅行した犬→飼い主が大きなお風呂に入っていたら…

Xアカウント『@pipszhoOoO』に投稿されたのは、ビションフリーゼの「ぴぷす」くんのお姿。

この日、ぴぷすくんは犬生初めての旅行に出かけていたのだといいます。お泊まりしたお部屋には、立派な温泉が準備されていたのだそう。

まさかの『心配性な行動』が話題に

飼い主さんが温泉を満喫していると…ぴぷすくんがあまりにも可愛い行動を見せてくれたというのです。

温泉の中からふとお部屋のほうを見てみると、ガラス越しに現れたというぴぷすくん。どうやら、いつもより大きなお風呂に浸かっている飼い主さんを見て心配でたまらなかった様子。

遠くから真剣な表情で飼い主さんを見つめていたというぴぷすくんは、飼い主さんが危ない目に遭っていないか、溺れてしまわないか…言葉はなくとも、心配でたまらず落ち着かない様子だったといいます。

吠えるわけでもなく、騒ぐわけでもなく…ただただ、飼い主さんが安全であるかどうかを見守り続けるぴぷすくんのお姿は、日々多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ヌッシ…大丈夫か？溺れてないか…？」「優しいなぁ」「大丈夫？助けに行ったほうがいい？」「可愛すぎる」「困惑顔がかわいすぎｗｗ」「初めての場所で不安なはずなのに、自分より飼い主さんを気にかけるなんて健気すぎる…！」など多くのコメントが寄せられています。

日々成長！生後10ヶ月の男の子♡

現在、生後10ヶ月のぴぷすくんは、ぬいぐるみのような美貌の持ち主。おしゃべり上手で表情豊か、とにかく飼い主さんのことが大好きな甘えん坊さんなのだといいます。

毎日たくさんの経験を重ねながら、すくすくと成長するぴぷすくんのお姿はビションフリーゼの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pipszhoOoO」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。