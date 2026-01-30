フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３０日、２９日午後９時半ごろ、東京・台東区東上野の路上でスーツケース３個が奪われる事件が発生したことを報じた。

被害に遭ったのは、日本人３人と中国人２人の男女５人でスーツケースの中には計４億円を超える現金が入っていたと説明している。

被害者は「現金を運ぶ仕事をしていてスーツケースには４億２０００万円が入っていた。日本円を両替所に持ち込もうとしていた際に襲われた」と説明していることを番組は報じた。

襲ったのは、男ら３人組で突然、催涙スプレーのようなものを噴射され車に積み込んでいたスーツケースを奪い車で逃走したという。

さらに番組では同じ時間帯に強盗現場から１００メートルほど離れた路上でひき逃げ事件が発生し、警察は、スーツケースを奪った３人組が強盗後にひき逃げ事件を起こし車を乗り換えたとみて行方を捜査していることを番組は伝えた。

さらに高額の現金を狙った事件は別の場所でも発生。３０日午前０時過ぎ、羽田空港第３ターミナルの駐車場で５０代の男性が車の脇に立っていたところ白い車で近づいてきた３人組の男に突然、催涙スプレーをかけられ、被害に遭った男性の車には、３人の仕事仲間が同乗。現金１億９０００万円が入ったスーツケースを乗せていたが被害はなかった。警視庁は台東区の強盗事件との関連を調べていることを番組は伝えていた。

ふたつの事件をＭＣで俳優の谷原章介は「正直、現金の４億２０００万持ち運ぶ…１億９０００万持ち運んでいる…もうその時点で、何かそのお金自体がまっとうな感じのイメージでは、ないように思っちゃうんだけど…どう思います？」と金曜スペシャルキャスターでタレントのカズレーザーに尋ねた。

カズレーザーは谷原のコメントを「どういう…分からないので、それは決めつけるのは、よくないと思うんですけど」とたしなめた上で「あんまり４億円っていう現金を運ぶことが体感としてないので、もし運ぶとなったら、もちろん厳重なことをすると思うんですど、それが誰か…情報が漏れているのは、まぁ相当恐ろしいです」とコメントした。

これに谷原は「恐ろしいですよね。しかも、その４億２０００万を現金で両替所に持っていく？銀行とかだったらわかる…なんで両替所なんだろうね」と疑問を投げかけていた。