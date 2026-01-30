元オリックスのジェイコブ・ワゲスパック投手（32）がブルワーズとマイナー契約を結んだ。29日（日本時間30日）、ブ軍傘下3Aナッシュビルの公式ホームページで発表された。メジャーキャンプは招待選手として参加するという。

2019年にブルージェイズでメジャーデビューしたワゲスパックは22、23年の2年間、オリックスでプレー。先発、救援の両方をこなし、22年はチームの日本一に、23年はリーグ3連覇に貢献。NPBでは通算63試合に登板し6勝13敗、7セーブ、防御率4・02だった。

オリックスを退団後、24年はレイズとマイナー契約を結び、開幕前に昇格。ブルージェイズ時代の20年以来、4年ぶりにメジャーに復帰し、4試合で0勝0敗、防御率5・40だった。

25年もレイズと130万ドル（約1億円9800万円）で契約を延長したものの開幕をマイナーで迎え、7月にDFAとなった。その後、フィリーズとマイナー契約を結んだが、メジャー昇格はできずシーズン後にFAとなっていた。昨季は3Aの2チームで計25試合に登板し2勝0敗、防御率2・45だった。