ELノックアウトフェーズ進出チーム決定…伊東純也、前田大然らがベスト16進出をかけてプレーオフへ
UEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が29日に行われ、ラウンド16進出の8チームとプレーオフに進む16チームが決定した。
リーグフェーズ上位8チームがラウンド16にストレートインとなる一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式で行われるノックアウトフェーズのプレーオフに進むことに。プレーオフの組み合わせ抽選は1月30日（金）に行われ、試合は1stレグが2月19日に、2ndレグが2月26日に行われる。
なお、ラウンド16進出の8チーム、プレーオフに進出した16チームは以下の通り。プレーオフに進出した上位8チームはシード組として、2ndレグをホームで戦うこととなる。
▼ラウンド16進出決定
1位：リヨン（フランス）
2位：アストン・ヴィラ（イングランド）
3位：ミッティラン（デンマーク）
4位：ベティス（スペイン）
5位：ポルト（ポルトガル）
6位：ブラガ（ポルトガル）
7位：フライブルク（ドイツ）
8位：ローマ（イタリア）
▼ シード組
9位：ヘンク（ベルギー）
10位：ボローニャ（イタリア）
11位：シュトゥットガルト（ドイツ）
12位：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
13位：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
14位：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
15位：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
16位：セルタ（スペイン）
▼ ノーシード組
17位：PAOK（ギリシャ）
18位：リール（フランス）
19位：フェネルバフチェ（トルコ）
20位：パナシナイコス（ギリシャ）
21位：セルティック（スコットランド）
22位：ルドゴレツ（ブルガリア）
23位：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
24位：SKブラン（ノルウェー）
組み合わせは、リーグフェーズ終了時点の順位によってペアリングされ、シード組の4つのペア（9位と10位、11位と12位、13位と14位、15位と16位）と、ノーシード組の4つのペア（17位と18位、19位と20位、21位と22位、23位と24位）を形成。「9位と10位」は「23位と24位」のいずれかと、同様に「11位と12位」は「21位と22位」と、「13位と14位」は「19位と20位」、「15位と16位」は「17位と18位」のクラブと対戦する。
日本人選手所属クラブは、鈴木唯人のフライブルクのみがラウンド16進出決定。その他、伊東純也や横山歩夢が所属するヘンク、前田大然や旗手怜央が所属するセルティックの2チームがプレーオフに進出。上田綺世、渡辺剛のフェイエノールト、常本佳吾のバーゼル、北野颯太、川村拓夢のザルツブルクはリーグフェーズで敗退した。
▼ プレーオフ組み合わせ
ヘンク／ボローニャ vs PAOK／リール
シュトゥットガルト／フェレンツヴァーロシュ vs フェネルバフチェ／パナシナイコス
ノッティンガム・フォレスト／ヴィクトリア・プルゼニ vs セルティック／ルドゴレツ
ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルタ vs ディナモ・ザグレブ／ブラン
