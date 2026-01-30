【図形クイズ】解けるとすっきり！ 四角形は全部で何個ある？ 3×3のマス目に隠れた形を見つけ出そう
シンプルながらも「集中力」と「論理的思考」が試される、図形数え上げクイズ！
今回は3×3のマス目の中に、いくつの四角形が隠れているかを考えてみましょう。漏れなく数え切るには、頭の中での整理整頓が重要です。
ヒント：「1マス分」の正方形だけでなく、「2マス合体」や「6マス合体」など、複数がつながってできる四角形もしっかり数えるのがポイントです！
▼解説
見落としを防ぐために、サイズごとに整理して数えていきましょう。
・1×1のマス（最小の正方形）：9個
・1×2、2×1のマス（2つ繋ぎの長方形）：合わせて12個
・1×3、3×1のマス（3つ繋ぎの長方形）：合わせて6個
・2×2のマス（中くらいの正方形）：4個
・2×3、3×2のマス（6つ繋ぎの長方形）：合わせて4個
・3×3のマス（全体の大きな正方形）：1個
これらをすべて合計すると、9 ＋ 12 ＋ 6 ＋ 4 ＋ 4 ＋ 1 ＝ 36個 になります。
このように、一見複雑な問題も「サイズごとに分ける」といったルールを決めて取り組むことで、ミスなく正解にたどり着くことができます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
