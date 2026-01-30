「家族のためのミニバン」にユーザーの反応は!?

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2025年12月18日、日産が発表した新型「セレナ」マイナーチェンジモデルの登場に合わせて、同車をカスタムした特別仕様「AUTECH SPORTS SPEC」を発表。2026年3月中旬に発売します。

セレナは、日産自動車が1991年から製造・販売を手掛けているミニバンです。初代から一貫して「BIG」「EASY」「FUN」というコンセプトを掲げて、広々とした室内空間と高い利便性、長距離のドライブでも楽しい時間が過ごせる快適性を追求しており、2022年に発売された6代目が現行モデルとなっています。

そんなセレナが35周年を迎える2026年に実施するマイナーチェンジでは、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」のエクステリアデザインを刷新。基本デザインはそのままに、フロントグリルの形状変更、新デザインのアルミホイールを採用しています。

また、LUXIONには次世代素材「テーラーフィット」を採用したシートなどの専用インテリアも用意されます。

ボディカラーは、全グレード共通で「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」の3色を新たに設定しました。

セレナとして初採用となるメーカーオプション「NissanConnectインフォテインメントシステム」、ドアの施錠やハザードランプの消し忘れなどを通知する「し忘れアラート」などのサポートシステムのほか、「3Dビュー」「フロントワイドビュー」「両サイドミラークローズドビュー」に対応した運転支援システム「インテリジェントアラウンドビューモニター」を採用しています。

マイナーチェンジによって進化するセレナを、特別なカスタマイズを施してスポーティに仕上げたのが「AUTECH SPORTS SPEC」です。

ベースとなるのは最も売れ筋のエアロタイプグレード「e-POWER ハイウェイスターV」です。

もともとNMCはセレナに対して、湘南・茅ヶ崎の海をイメージし、内外装に特別なブルーをあしらい、きらびやかな加飾パーツや専用デザインのエアロなどを装備したカスタム車「AUTECH」をラインナップしています。

このAUTECHにさらにスポーティで洗練された走りを与えたのが、SPORTS SPECとなります。

パワートレインは発電用の1.4リッターDOHC水冷直列3気筒のHR14DDeエンジンと、最高出力120kW（163ps）を発揮するモーターを搭載。駆動方式は2WDです。

ボディカラーはAUTECH専用の特別塗装色「ディープオーシャンブルー／ダイヤモンドブラック 2トーン」を設定し、全7色のパターンを用意しています。

通常のセレナをベースに、専用サスペンション（スプリング、ショックアブソーバー）の装備やボディ剛性の向上（フロントクロスバー、リヤクロスバーの装着）、車速感応式電動パワーステアリングのチューニング、パフォーマンスダンパーを専用装備。

レスポンスがよく、乗り心地と操縦安定性をともに高めています。

加えて、IRカット＆スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉（遮音）を採用し、快適性を高めています。

通常16インチのアルミホイールは、17インチのダークグラファイトフィニッシュアルミホイール（AUTECH専用）に変更し、215／55ZR17（98Y）XLタイヤ（MICHELIN PILOT SPORT 5）を装着しています。

電子制御コンピューターにも専用チューニングが施され、STANDARDモードは力強さや伸びの良さを強化して「日常シーンで不満を感じさせない余裕のある加速」を実現。SPORTモードではさらなる強化に加えてレスポンスも向上させ、「意のままに操れる素早い加速」が楽しめます。

インテリアは通常のAUTECH同様、ブラックを基調としたデザインで、本革巻ステアリング（ブルーステッチ）、「AUTECH」刺繍が入ったブラックレザーシート、ブルーのフットウェルランプ、ドアステップアクセントプレート、アシストグリップカバーなどを装備。

フロアカーペットやプラスチックバイザー、セキュリティホイールロック、ナンバープレートリム／ナンバープレートロック、車検証／キーケースといったアイテムパッケージ「AUTECHベーシックプラス」も用意されています。

その他、AUTECHのロゴが入ったダークセンターキャップ、ラゲッジカーペット、フットレスト、センターキャップエンブレム、エアバルブキャップといったAUTECHのロゴ入り専用アクセサリーも充実しています。

セレナ AUTECH SPORTS SPECの販売価格は443万7400円（メーカー希望小売価格）で、発売は2026年3月中旬を予定していますが、メーカーオプション「プロパイロット パーキング」選択車は5月発売になる見込みです。