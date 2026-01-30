ÊÆ¡¢ÆüËÜ¤Ï°ÙÂØ¡Ö´Æ»ëÂÐ¾Ý¡×·ÑÂ³¡¡¡ÖÆ©ÌÀÀ¹â¤¤¡×¤È²ðÆþÌäÂê»ë¤»¤º
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï29Æü¡¢¼çÍ×¤ÊËÇ°×Áê¼ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿³°¹ñ°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï°ú¤Â³¤ÄÌ²ßÀ¯ºö¤Î¡Ö´Æ»ëÂÐ¾Ý¡×¤È¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬2022Ç¯¤ä24Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢Äê´üÅª¤Ë¼ÂÀÓ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÆ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¸øÉ½¤ÎÁ°²óÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Îµ½Ò¤Ïºï½ü¤·¤¿¡£ÊÆºâÌ³¾Ê¹â´±¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¾ÇÅÀ¤ÏÊÌ¤ÎÍ×°ø¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î°ÙÂØÀ¯ºö¤ä·Ð¾ï¼ý»Ù¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú¤Ê¤É»°¤Ä¤Î´ð½à¤Î¤¦¤ÁÆó¤Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë´Æ»ëÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï·Ð¾ï¹õ»ú¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤ÈÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú³Û¤¬´ð½à¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡±ß¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ·÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¼çÍ×ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Î¶âÍøº¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÈÄ¥Åª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£