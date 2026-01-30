山下美夢有「もったいないミスをしてしまった」 ２オーバーで２９位発進 米女子ゴルフ開幕戦
◆米女子プロゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 第１日（２９日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）
今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、昨季２勝で新人賞に輝いた山下美夢有（花王）は１バーディー、３ボギーの７４と伸ばせず、２オーバーの２９位で発進した。首位の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）とは８打差。
前半はバーディーが奪えない展開が続き、８番で第２打をバンカーに入れてボギーが先行。１２番でアプローチを寄せ切れずに落とし、１３番パー５で約４メートルに寄せてこの日唯一のバーディーを奪ったが、直後の１６番で３パットのボギーをたたいた。
山下は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、「ショートゲームでもったいないミスをけっこうしてしまった」と話した。
◆山下に聞く
―初日を振り返って。
「前半からなかなかパッティングが決まらない感じで、今日のラウンドはショートゲームとかがもったいないミスをけっこうしてしまったなと感じます」
―前半はパーが続いた。
「１つでも流れを取り戻そうという気持ちでやってたけど、なかなかパッティングも決まってくれずという感じでした」
―１５番でバーディーを決めた。
「やっと決まってくれたという感じ。本当にもうちょっと安定させたいなという気持ちはあったけど、とりあえず切り替えて、明日に向けて修正したい」
―新しいパターで距離によってグリップを変えていた。
「なかなか練習量とかもまだまだ足りてないなという気持ちもあるので、しっかり自信を持って打てるように頑張りたい」
―オフに取り組んだスイングの感覚は。
「なかなか取り組んでることができていない場面が多かったので、徐々に頑張りたい」
―明日に向けて。
「今日は落としてしまったので、しっかり取り返せるように明日も頑張りたい」