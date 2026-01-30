東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.29 高値183.74 安値182.09
185.64 ハイブレイク
184.69 抵抗2
183.99 抵抗1
183.04 ピボット
182.34 支持1
181.39 支持2
180.69 ローブレイク
ポンド円
終値211.43 高値212.17 安値210.05
214.50 ハイブレイク
213.34 抵抗2
212.38 抵抗1
211.22 ピボット
210.26 支持1
209.10 支持2
208.14 ローブレイク
スイス円
終値200.36 高値200.36 安値198.56
202.76 ハイブレイク
201.56 抵抗2
200.96 抵抗1
199.76 ピボット
199.16 支持1
197.96 支持2
197.36 ローブレイク
豪ドル円
終値107.93 高値108.58 安値106.53
110.88 ハイブレイク
109.73 抵抗2
108.83 抵抗1
107.68 ピボット
106.78 支持1
105.63 支持2
104.73 ローブレイク
NZドル円
終値93.06 高値93.26 安値92.06
94.73 ハイブレイク
93.99 抵抗2
93.53 抵抗1
92.79 ピボット
92.33 支持1
91.59 支持2
91.13 ローブレイク
カナダドル円
終値113.52 高値113.58 安値112.62
114.82 ハイブレイク
114.20 抵抗2
113.86 抵抗1
113.24 ピボット
112.90 支持1
112.28 支持2
111.94 ローブレイク
