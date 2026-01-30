東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7049　高値0.7094　安値0.6969

0.7231　ハイブレイク
0.7162　抵抗2
0.7106　抵抗1
0.7037　ピボット
0.6981　支持1
0.6912　支持2
0.6856　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6078　高値0.6093　安値0.6023

0.6176　ハイブレイク
0.6135　抵抗2
0.6106　抵抗1
0.6065　ピボット
0.6036　支持1
0.5995　支持2
0.5966　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3490　高値1.3578　安値1.3485

1.3643　ハイブレイク
1.3611　抵抗2
1.3550　抵抗1
1.3518　ピボット
1.3457　支持1
1.3425　支持2
1.3364　ローブレイク