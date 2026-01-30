東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7049 高値0.7094 安値0.6969
0.7231 ハイブレイク
0.7162 抵抗2
0.7106 抵抗1
0.7037 ピボット
0.6981 支持1
0.6912 支持2
0.6856 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6078 高値0.6093 安値0.6023
0.6176 ハイブレイク
0.6135 抵抗2
0.6106 抵抗1
0.6065 ピボット
0.6036 支持1
0.5995 支持2
0.5966 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3490 高値1.3578 安値1.3485
1.3643 ハイブレイク
1.3611 抵抗2
1.3550 抵抗1
1.3518 ピボット
1.3457 支持1
1.3425 支持2
1.3364 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7049 高値0.7094 安値0.6969
0.7231 ハイブレイク
0.7162 抵抗2
0.7106 抵抗1
0.7037 ピボット
0.6981 支持1
0.6912 支持2
0.6856 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6078 高値0.6093 安値0.6023
0.6176 ハイブレイク
0.6135 抵抗2
0.6106 抵抗1
0.6065 ピボット
0.6036 支持1
0.5995 支持2
0.5966 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3490 高値1.3578 安値1.3485
1.3643 ハイブレイク
1.3611 抵抗2
1.3550 抵抗1
1.3518 ピボット
1.3457 支持1
1.3425 支持2
1.3364 ローブレイク