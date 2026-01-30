シールファン歓喜 SNSで話題「ウォーターシール」の作り方公開に「やります」「すごい、天才すぎる」【動画あり】
ボンボンドロップシールが人気になるなど、空前のシールブームの中で自宅でも作れる「ウォーターシールの作り方」がインスタグラムに投稿され、動画再生34万回以上の反響があった（29日午後6時時点）。
投稿したのは、かわいいハンドメイドアイデアを発信している、みきちゅーさん（@mikichuuu_12）。動画では、100円ショップ・ダイソーで売られている「小分けフェイスマスク」（商品名「圧縮フェイスマスク」）のパッケージ部分を利用するアイデアを公開している。
立体カプセルの中に、水とスパンコールが入ってキラキラして見えるのが人気の「ウォーターシール」。気になる作り方は以下の通り。
【作り方】
1：「圧縮フェイスマスク」の容器に、ビーズなど好みの装飾を入れて、精製水をたっぷり入れる
2：容器のフチに接着剤を塗る。接着剤が少ないと失敗するため、たっぷり塗る
3：容器に「ネイルパレットクリア」または「シェイカーフィルム」で蓋をする
4：背面に好きなキャラクターなどの絵柄の折り紙を貼る
5：裏に「貼ってはがせるシール用紙」を貼ることでシールとして完成！
この投稿にユーザーからは「やりますやります！ありがとう」「すごい、天才すぎる作ってみます」「えすご！出来上がった縁にラインストーン貼ったらもっとかわいそうじゃない？」などの称賛の声が集まっていた。
