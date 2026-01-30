多彩なジャンルを極める知性と英語力、ナチュラルな演技力を持つ影山優佳がブレイク俳優筆頭に躍進『2026年ネクストブレイクランキング〜女性俳優編〜』
2025年度は映画『国宝』が記録的なヒットとなり、それに牽引される形で邦画界の活況が伝えられた。またさらに、Netflixで日本発のドラマ『イクサガミ』がグローバルなヒットを記録するなど、現在、日本の映像コンテンツを取り巻く環境が激変していると言える状況だ。
そんな中、オーディション＆エンタメ情報サイト「デビュー」では、これからの映画・ドラマ界を担う逸材への期待を込めて『2026年ネクストブレイクランキング』を発表。女性俳優部門の1位には、あらゆる分野でその才能と知性を発揮する異能の俳優・影山優佳が選ばれた。
■サッカー、資格、クイズ、英語…マルチ過ぎる才能が演技で花開く
2026年度1位に輝いたのは影山優佳。2023年「日向坂46」を卒業した後、サッカーの知識と情熱を活かした番組出演、勉強好き・資格取得好き・クイズ好き・MENSA会員という知的キャラクターでタレントとして注目を浴びる。2024年から俳優活動を本格化させ、2025年は1月の日曜劇場『御上先生』（TBS）倉吉由芽役でのレギュラー出演を皮切りに、『ムサシノ輪舞曲』（EX）、『こんばんは、朝山家です。』（ABC）、『シナントロープ』（TX）『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（NTV）と連続出演、俳優としてのポジションを確立した。「今年はサッカーW杯イヤーだし、もともとの知性も手伝ってドラマとかではともかく、いろんなところで顔を見かける1年になりそうな予感」（千葉/40代/男性）「女優としては遅咲きとなりますが、意外と頑張れるキャラだということに最近気づいたので、たくさんの仕事をこなしながら上手くなっていきそうなイメージがあります」（大阪/40代/男性）と、これまでの幅広い活動を経ての俳優としてのブレイクに納得の声が集まった。
「確実に演技派の方。『御上先生』では印象的な役で、英語力と演技力が素晴らしく、彼女の強みですね」（東京/30代/女性）と言われるように、『御上先生』では帰国子女役、『シナントロープ』では外国語大学のお嬢様を演じるなど、その秀才イメージと英語力を活かした役も獲得。「現実（視聴者側）と作品の中間のようなお芝居をされている印象を受けました。キャラクター感が強すぎず中間な感じが気がついたら目で追っているような方だと思いました」（埼玉/20代/女性）「元アイドルで俳優転身しても、やはり難しい方ばかりの中、自然な演技で観ていても違和感なく良かったです。頭のいい方なので、今後も活躍しそうな予感がします」（埼玉/50代/女性）と、いい意味でアクが強すぎない、自然と作品に溶け込む演技が支持されている。
一方、「『シナントロープ』での演技も印象に残ったし、存在感があると思いました」（福岡/50代/女性）「『シナントロープ』でこれまでとは違う印象の役を見事にこなし、女優としての幅の広さと安定感が出てきたと感じたから」（東京/30代/女性）と新たな可能性に期待する声も多数。情報番組とワンシチュエーションのショートドラマが合体した『ウェル美とネス子。』（NTV）のような企画にも挑戦しており、彼女ならではのパーソナリティを活かした俳優としての活躍も期待される。今年、代表作と呼べるような作品との出会いがあれば、一気に俳優としてのブレイクが近づくだろう。
◆第2位「シリアスな演技とバラエティ対応力が同居する稀有な才能」
第2位となったのは齊藤京子。昨年のトップ10圏外から一気にジャンプアップを果たした。彼女も影山優佳と同じ日向坂46の出身ではあるが、卒業前から俳優活動を本格化。2023年10月のドラマ『泥濘の食卓』（EX）では初の単独主演を果たしている。2024年4月の卒業後には多数の実力派俳優が所属する東宝芸能に移籍。2025年は『いきなり婚』（NTV）、『あやしいパートナー』（MBS・TBS）、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』（KTV・CX）と深夜ドラマの主演が続き、2026年初頭にはアイドルの恋愛をテーマにした映画『恋愛裁判』で主演。「あそこまで演技が出来るとは思っていなかった。歌手に進むかテレビタレントとして芸能界に残ると思っていたので楽しみです」（青森/50代/男性）と驚きの声が上がるほど、人気・実力を兼ね備えた俳優として疑う余地のない実績を積んでいる。
「映画『恋愛裁判』の主演を務めるなど、日向坂46のイメージを脱却し女優のキャリアをしっかり進んでいるから。一方で『キョコロヒー』では飾らない一面も見られ、親近感も感じられる」（秋田/40代/男性）「ミステリアスな雰囲気もあったり、逆にとてもキュートな表情もあったり、素敵な人だと思います」（岐阜/50代/女性）「声が低くて独特だし、アイドル出身者らしからぬバラエティ対応の上手さを見ても底知れない」（東京/30代/男性）と、シリアスな演技からバラエティで見せる笑顔までが違和感なく同居しているのが彼女の唯一無二の個性。今年は彼女にしかできない当たり役が待っているはずだ。
◆第3位「役への真摯なアプローチがリスペクトを集める令和の演技派代表格」
第3位は森田望智。2019年配信の『全裸監督』（Netflix）ヒロイン役で大きな衝撃をもって迎えられ、その後も多彩な作品で視聴者・観客に強い印象を残し続けて来た。「私は『全裸監督』で初めて知りましたが、その時の演技力に唖然としました。その後も幅広い役柄を演じられており、どこかミステリアスな雰囲気もあり、もっと活躍してほしい、また活躍していくだろうなと思う女優さんです」（熊本/30代/女性）「顔の印象は少ないけど、いつもしっかりした演技をしていらっしゃるので。いつも同じではない、そのキャラを演じている感じ。この女優さん誰だっけ？と思って調べたら大抵この方」（香川/50代/女性）「朝ドラや映画、配信作品など、作品ごとにキャラクターが異なるのに、その人に見えてしまう、凄い方だと思ったからです」（千葉/50代/男性）と、演技力へのゆるぎない信頼感を集めている。
7キロ増量して格闘家役を演じた映画『ナイトフラワー』など、役への真摯なアプローチも評価が高い。「最近多くの映画やテレビで拝見しているし、先日映画『ナイトフラワー』で報知映画賞を受賞していたのが記憶に新しいから」（大阪/20代/女性）「『シティーハンター』での槇村香役が、アニメの放送時にリアルタイムで見ていないはずなのに香と思わせるだけの説得力ある演技を見て、この人は本物だと思ったから」（神奈川/50代/男性）。2027年度前期のNHK連続テレビ小説『巡るスワン』で主演を務めることも決定しており「脇役としては素晴らしい存在感を示していますが、今度朝ドラ主演もやられるのでブレイクしてほしい」（千葉/20代/女性）「朝ドラの主演が決まって、ますます注目されると思うので」（岐阜/30代/女性）と、本格ブレイクへの期待が高まっている。
◆トップモデルから天才子役まで個性派が揃うランキング
ここからはトップ10にランクインした俳優たちを紹介しよう。4位は昨年8位からランクアップした久間田琳加。『non-no』専属モデルとして同世代の女性の人気は健在で、2025年は『家政夫のミタゾノ 第7シーズン』（EX）、『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS）などのドラマに出演。また胸キュンラブコメ映画『顔だけじゃ好きになりません』のヒロイン役や、青春ホラーコメディ映画『見える子ちゃん』の女子高生役など、その個性を活かして幅広い役を演じている。「りんくまちゃんの愛称でモデルとして知っていましたが、演技も上手くて驚きました！マルチに活躍できる方なんだなと感じたので1位に選出しました」（鹿児島/20代/女性）「華やかで目を引きながらも正統派な系統のお顔なので、どんな役もこなせそうだから」（東京/20代/女性）と圧倒的なビジュアルが人気の一方、「『DOPE』での悪役ぶりに目を引かれたから」（埼玉/10代/男性）「『DOPE』での悪役は普段とのギャップがあって良かった！」（岡山/20代/女性）と新たな魅力も開花。今後ドラマでどんな顔を見せてくれるか楽しみだ。
5位は小野花梨。2025年は大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』出演、『私の知らない私』主演、『小さい頃は、神様がいて』メイン出演。映画も『片思い世界』をはじめ3作が公開されている。「子役出身の演技派で、天才子役から本格女優への道が成功してる。独特の存在感がさらに光る年になりそう」（大阪/20代/女性）「笑うと目が無くなるフニャッと柔らかなビジュアルなので嫌味が無い。演技も自然でコメディもシリアスも上手い！」（千葉/50代/女性）「朝ドラ（『カムカムエヴリバディ』)での名演技やプロミスのCMなど、顔の表情の使い方が特に繊細」（神奈川/20代/男性）と、観る人がそれぞれの思い入れを持つ、多面的な魅力があるようだ。「ここ最近だけで既に主役・主役級の役を何度か演じているため、これからも今以上に活躍すると思った」（岡山/10代/女性）と言われるように、既にブレイクの環境は整っている。
【調査概要】
集計期間：2026年1月9日（金）〜1月15日（木）
調査対象：合計1000名（自社アンケート・パネル【オリコン・モニターリサーチ】会員10代〜50代 並びに、デビューLINE友達会員）
調査地域：全国
調査方法：インターネット調査
調査機関：オリコン・モニターリサーチ
※NHK、民放地上波の19時〜22時に放送開始する連続ドラマに主演していない女性俳優が対象。
※過去5年（オリコンニュース・デビュー調べ）のブレイクランキングTOP10内、ネクストブレイクランキング1位に、それぞれランクインしたことのない女性俳優が対象。
