£±Ëü¿ÍÂÚÎ±¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬£Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤Ë°ÛÎã¤Î¹³µÄ¡ÖÎó¼ÖºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬´Å¤¤¡×
¡¡ÂçÀã¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë£²£µÆüÌë¤«¤é£²£¸ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Î£³Æü£³ÈÕ¤ÇÌó£±Ëü¿Í¤¬ÂÚÎ±¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¡Ê£È£Á£Ð¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢£Ê£ÒËÌ³¤Æ»¤ËÂÐ¤·¡¢Îó¼Ö¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬´Å¤¤¾å¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡£È£Á£Ð¤¬£Ê£ÒËÌ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£
¡¡Æ±Æü¡¢£È£Á£ÐÌò°÷¤¬»¥ËÚ»Ô¤Î£Ê£ÒËÌËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢²þÁ±¤òµá¤á¤ë»³ºê²íÀ¸¼ÒÄ¹Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢£Ê£ÒËÌ¤ÎÀþÏ©½üÀã¤Î´°Î»»þ´Ö¤äÎó¼Ö±¿¹ÔºÆ³«¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¼ÂÂÖ¤È°ã¤¤¡¢Ï¢Íí¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤È¤ÎÈ¯ÃåÀ©¸Â¤ä±¿µÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¤º¡¢£Ê£ÒÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â£È£Á£ÐÂ¦¤¬Ã´¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ê£Ê£Ò³ÆÀþ¤¬±¿µÙ¤·¡¢Ìó£´£°£°£°¿Í¤¬¶õ¹Á¤ÇÂ»ß¤á¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢£È£Á£Ð¤È£Ê£ÒËÌ¤Ê¤É±¿Í¢¡¦¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ÏÁê¸ß¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤òÀßÄê¡£»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤ËÏ¢·ë¤¹¤ëÂçÃ«ÃÏ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ê»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¡Ë¤È¶õ¹Á¤ò¥Ð¥¹¤Ç·ë¤ó¤ÇÍøÍÑµÒ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ê·è¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·±Îý¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ê£ÒËÌ¤¬½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢£²£¸Æü¸á¸å£¹»þ°Ê¹ß¤Î»¥ËÚ±ØÈ¯Ãå¤ÎÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢£È£Á£Ð¤ÏÆ±Æü¡¢ÂçÃ«ÃÏ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÎ×»þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡ÖÎó¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀéºÐ¤ËÍè¤Æ¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¡£¶õ¹Á´ÉÍý¼Ô¤¬¥Ð¥¹¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ê£ÒËÌ¤Ï£²£¹Æü¤â¡¢¸á¸å£¹»þ°Ê¹ß¤Î»¥ËÚ±ØÈ¯Ãå¤ÎÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤·¡¢£³£°Æü¸áÁ°¤â£±£¸ËÜ¤ò±¿µÙ¤¹¤ë¡££²£¸¡Á£³£°Æü¤Î£³Æü´Ö¤Ç¡¢Ìó£¶Ëü£·£°£°£°¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£