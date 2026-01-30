今回は、妻をナメきった夫への復讐が進んでいたエピソードを紹介します。

社長だった父亡き後、別人のようになった夫…

「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、父は少し前に病気で亡くなりました。今は次期社長を誰にするかで揉めています。

私の夫は『さっさと俺を社長にしろよ？』と言ってくるのですが、夫を社長にさせるつもりはありません。夫は父が亡くなった後、別人のようになり私に暴言を吐くようになりました。そして、私と結婚したのも『次期社長になるため』だけであると分かりましたし、夫が不倫していることも分かりました。

夫は私がただの一社員であると思っているようですが、実は会社の経営にも携わっている役員なんです。今は夫に復讐すべく、来週にひかえている重役会議で『次期社長は私がする』ことを伝え、夫が会社の金を使い込んでいること、また不倫の証拠を重役たちに公開してやる予定です」（体験者：30代女性・会社役員／回答時期：2025年5月）

▽ 妻が夫への復讐を進めていることを、夫は気付いていないでしょうね。重役会議で夫がどんな反応をするか、見てみたいものです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。