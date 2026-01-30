２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５５ドル高 ナスダックは７日ぶり反落 ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５５ドル高 ナスダックは７日ぶり反落

２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５５．９６ドル高の４万９０７１．５６ドルと続伸した。決算発表を行ったキャタピラー＜CAT＞やＩＢＭ＜IBM＞が買われ、ＮＹダウを押し上げたのに対し、マイクロソフト＜MSFT＞は急落。ハイテク株の一角には利益確定売りが出た。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞がしっかり。ロッキード・マーチン＜LMT＞が買われ、サウスウエスト・エアラインズ＜LUV＞が急伸した。半面、ボーイング＜BA＞が軟調。セールスフォース＜CRM＞が下値を探り、ＭＰマテリアルズ＜MP＞やラスベガス・サンズ＜LVS＞、ジョビー・アビエーション＜JOBY＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は１７２．３３ポイント安の２万３６８５．１２と７日ぶり反落。テスラ＜TSLA＞が値を下げ、ＴＭＣザ・メタルズ＜TMC＞やＵＳＡレア・アース＜USAR＞が急落した。一方、メタ・プラットフォームズ＜META＞が値を飛ばし、ラム・リサーチ＜LRCX＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞が堅調。Ｃ．Ｈ．ロビンソン・ワールドワイド＜CHRW＞が株価水準を切り上げた。



