２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．４２ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３５４．８ドル（－１４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１１４０３．７セント（＋８７．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．５０セント（＋５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．７５セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７２．２５セント（－２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３２３．７１（＋４．８１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．４２ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３５４．８ドル（－１４．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝１１４０３．７セント（＋８７．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．５０セント（＋５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．７５セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７２．２５セント（－２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３２３．７１（＋４．８１）
出所：MINKABU PRESS