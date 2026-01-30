福井支局長 古岡三枝子

若狭湾で取れる豊かな海産物を京都へ運んだ「鯖（さば）街道」。

その起点、福井県小浜市にある「道の駅若狭おばま」で、サバを使った新名物が注目されている。

「醤油干し」のサバを竜田揚げに…うまみ凝縮

テイクアウト店「小浜ｐｏｃｋｅｔ」が販売する「醤（しょう）油（ゆ）香る鯖サンド」（８５０円）。ニンジンのラペ、揚げブロッコリー、赤タマネギのピクルスなどの色鮮やかな野菜と、竜田揚げにしたサバを薄いパンで包む。

店長の平井ゆう子さん（５６）によると、サバは醤油だれに漬け、干したものを使う。地元で受け継がれる「醤油干し」という調理法で、魚のうまみが凝縮されるのだという。

「鯖サンド」は２０２３年の駅改修に合わせ、スタッフらが看板メニューにしようと考案した。野菜は地元産をできるだけ使い、ソースも手作り。平井さんは「小浜のおいしさをぎゅっと詰め込んだ一品。地域の食文化を手軽に味わってほしい」と話す。ポテト付きのセット（１２００円）もある。

さっそく、ほおばる。肉厚なサバの表面はカリッとして、中はジューシー。香ばしさが食欲を一層そそる。ピクルスなど酸味との相性も抜群だ。

こちらもオススメ…丁稚ようかんセット

満たされた気分で外に出ると、冷たい風が吹いていた。福井では冬の味覚として水ようかんが親しまれ、若狭地域では「丁（でっ）稚（ち）ようかん」と呼ばれる。老舗和菓子店「伊勢屋」を訪ね、「丁稚ようかんセット」（５５０円）をいただいた。

材料は小豆、寒天、砂糖、塩といたってシンプル。湧き水を使い、なめらかな食感と控えめな甘さが特徴という。温かいほうじ茶と一緒に口にすると、ほっと癒やされた。「また食べたいなと思ってもらえれば」と６代目の上田浩人さん（４１）。販売は３月まで。

寒さはまだまだ続く。冬の楽しみが増えた。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

小浜ｐｏｃｋｅｔ

福井県小浜市和久里２４の４５の２

午前９時〜午後５時。不定休（２月は４、５、２４日休み）

詳細は、「道の駅若狭おばま」公式ウェブサイトで。

伊勢屋

小浜市一番町１の６

午前８時半〜午後５時半。水曜定休。

詳細はウェブサイトで