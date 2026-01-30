ベンフィカGKアナトリー・トルビンが、FKからヘディングで劇的ゴール

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は1月28日にグループステージ最終戦が各地で行われ、ベンフィカ（ポルトガル）が劇的な勝利で16強進出に向け生き残った。

レアル・マドリード（スペイン）と対戦したベンフィカは24位以内のプレーオフ圏内生き残りに勝利が必要な状況、レアルは8位以内の確保に引き分け以上が求められる状況での対戦になった。

後半アディショナルタイム、2人の退場者を出したレアルに対して3-2でリードするベンフィカがフリーキックのチャンスを得た。他会場との兼ね合いで得失点差、総得点のためにあと1点が必要なベンフィカは、ここでGKアナトリー・トルビンを前線へ送り出した。

そして、そのクロスはゴール正面へ走り込んだ守護神の頭にドンピシャのボールとなりフィールドプレーヤー顔負けの鮮やかなヘディングシュートが決まった。この一撃で4-2の勝利としたベンフィカは、マルセイユ（フランス）と得失点差で並ぶも総得点で上回っての24位滑り込みを決めた。

ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるポルトガルの名門は、CL史上に残る劇的なゴールでサバイバルを勝ち抜いた。ファンからは「モンテのときの山岸じゃん」「これはすごい」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）