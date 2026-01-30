アルピニスト・野口健氏（52）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。雪山や、スキー場のコース外での遭難が相次いでいることに言及した。

警察庁のまとめによると、昨年12月29日〜今年1月3日の年末年始に全国で発生した山岳遭難件数は53件（前年同期比1件増）で、遭難者数は69人（同2人増）で、いずれも統計が残る2003年以降で最多だった。遭難者のうち、登山届の提出が確認できたのは9人だった。

また、スキー場のコース外での遭難も相次いでおり、今月15日には、北海道富良野市の富良野スキー場の管理区域外で「バックカントリーで迷った」と110番があり、道警山岳遭難救助隊が、遭難したとみて捜索。16日未明までにフランス国籍のテレビプロデューサーら男性7人を救助した。いずれもけがはなかった。

野口氏は「3週間で29人遭難、その9割が外国人…スキー場で横行する“外国人コース外遭難”の現実『彼らは頭を下げることは絶対にありません』」と題された記事を引用し、「コース外での遭難に対し捜索活動を義務にすべき事か。遭難者に対し『知らんがな』が人道上許されないのであればせめて救助費用を有料化すべき」とつづった。