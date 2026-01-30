「同期の桜ぁ〜」つんく♂、“同期”との仲良し2ショットに反響「意外…」「すっすごぉ〜い」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。“同期”というミュージシャンとの2ショットを披露した。
【写真】「同期の桜ぁ〜」“仲良し”2ショットを披露したつんく♂＆INORAN
つんく♂は「同期の桜ぁ〜 LUNA SEA、同期やのにINORANとじっくり語ったの初でした！今後もよろ〜！」とつづり、ロックバンド・LUNA SEAのINORAN（55）と仲良くポーズを取る2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「同期なんですね〜!!ステキな間柄です」「LUNA SEA好き、ハロプロ好きな僕としては最高のツーショットです！」「あとミスチルやウルフルズやイエモンも同期ですよね」「意外…」「すっすごぉ〜い」「素敵な笑顔ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
かつてロックバンド・シャ乱Qのボーカルとして活躍したつんく♂。同バンドとLUNA SEAはともに1992年にメジャーデビューを果たしている。
【写真】「同期の桜ぁ〜」“仲良し”2ショットを披露したつんく♂＆INORAN
つんく♂は「同期の桜ぁ〜 LUNA SEA、同期やのにINORANとじっくり語ったの初でした！今後もよろ〜！」とつづり、ロックバンド・LUNA SEAのINORAN（55）と仲良くポーズを取る2ショットをアップした。
かつてロックバンド・シャ乱Qのボーカルとして活躍したつんく♂。同バンドとLUNA SEAはともに1992年にメジャーデビューを果たしている。