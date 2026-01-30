ビスケッピ

千葉県は全国３位のサツマイモ生産量（２０２３年）を誇り、干し芋やスイートポテトなどサツマイモを使った菓子も多い。

紅あずま１００％使用、優しい甘さ

「ビスケッピ」は県産サツマイモとイタリア・フィレンツェの伝統的な焼き菓子「ビスコッティ」の出会いから生まれた。ザクザクとした食感が楽しく、サツマイモの自然な甘みが口いっぱいに広がる。

イタリア菓子専門店の「ビナーシェ」（松戸市）が「サツマイモで千葉を代表する菓子を」と開発。２０２４年に発売した。地産地消にこだわり、「芝山農園」（香取市）の紅あずまを１００％使用している。

老若男女に好まれる優しい甘さと楽しい食感は手土産にもぴったり。新たな千葉の定番となりそうだ。

「おやつからウイスキーのお供まで」

「ビナーシェ」店主の山本慎弥さん

「子どものおやつから、ウイスキーなどのお供まで、どんな場面でもおいしく楽しめます。油脂分が少ないことも魅力の一つです。日本とイタリアの菓子が融合した今までにない菓子を体験してください」

お取り寄せ

１袋３５０円（税込み、送料別）。「ビナーシェ」オンラインショップなどから注文できる。詳細は「ビナーシェ」公式ウェブサイトで。

