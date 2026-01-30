関越道の“下道代替”ルート ほぼ4車線化完了

埼玉県熊谷市から群馬県前橋市を結ぶ国道17号「上武道路」。その群馬県内の区間の4車線化がまもなく完了します。前橋市に残っていた2.6kmの暫定2車線区間は、2026年1月現在、4車線供用が目前の状態となっています。

上武道路は国道17号のバイパスで、埼玉県熊谷市の「西別府」交差点から群馬県前橋市の「田口町」交差点を結びます。沿線の熊谷市、太田市、伊勢崎市、前橋市相互を短絡するだけでなく、南側の「深谷バイパス／熊谷バイパス」、北側につながる「前橋渋川バイパス」と一体となり、北関東を縦貫する大動脈です。

さらに広域に目を向ければ、上武道路は東京都から群馬・新潟へ通じる「関越道」を補完する役割を持っています。東京都板橋区と埼玉県戸田市との境となる「笹目橋」から「新大宮バイパス〜国道17号現道〜熊谷バイパス〜深谷バイパス〜上武道路〜前橋渋川バイパス」を経由して関越道の「渋川伊香保IC」まですべて一般道を走っても、深夜や早朝であれば、その所要時間は2時間程度です。

同様の時間帯に笹目橋から「練馬IC」に向かい、関越道で渋川伊香保ICまで走る場合の所要時間は約1時間20分で、その差がわずか40分ほどであることから、高速道路の通行料金を節約したいドライバーにはありがたい存在なのです。

国道17号の現道は、熊谷市から深谷市、本庄市、群馬県高崎市とJR高崎線沿いを進みますが、上武道路は熊谷市と深谷市の市境付近から分岐して現道から大きく離れ、前橋市・渋川伊香保ICまでを短絡するルートとして、高規格道路「熊谷渋川連絡道路」に位置づけられています。

「前橋の北側」がつながっていなかった頃

この上武道路の歴史は古く、都市計画決定と事業化は1970年にさかのぼります。1975年には工事がはじまりました。区間ごとの開通が進んだ結果、1992年に熊谷市から国道50号と交わる前橋市の「今井町」交差点まで、2車線（片側1車線）で暫定開通します。

こうしてまず埼玉・群馬県境から前橋市の東までつながった上武道路は、片側1車線ながらも、信号が少ないこと、道路線形がよく流れも速いことから、“時間が読める道路”となり、物流のトラックを中心に多くのクルマが利用する主要ルートとなります。

ただ国道50号と交差する前橋市今井町よりも北側が未完成だったことから、今井町と渋川市、さらにその北の沼田市や新潟県方面へと走る大型トラックは、国道50号から「東部環状線」で前橋市街地の東郊をショートカットして国道17号に戻るというルートを選ばざるをえませんでした。しかしそれでも、国道17号深谷バイパスから高崎市街、前橋市街を抜ける従来のルートよりもずっと早かったのです。

一般車は「からっ風街道」を使った

一方、より小回りが利く乗用車などのドライバーは、今井町の先で部分的に先行整備された上武道路の側道を使い、さらに進んで右折、上毛電鉄江木駅（前橋市）の東を北上して、農道「からっ風街道」を使い赤城ICに抜けるというルートを活用しました。地図上ではより標高の低いところで赤城山の山裾を巻く群馬県道34号や国道353号のほうが近道に見えますが、この両道路は谷筋に回り込むカーブが続き、また信号も多く、からっ風街道よりも時間がかかっていたからです。



2026年1月13日に車線切り替えが行われた前橋市上細井町〜川幡町区間。4車線開通も目前だ（植村祐介撮影）



この「片側1車線＋終端部での“迂回”」で交通流を裁いていた上武道路は、2000年以降、埼玉・群馬県境から今井町までの2車線を4車線化した区間がつぎつぎに開通します。また今井町交差点から北側の区間も2005年から徐々に整備が進み、2017年には終点の田口町交差点まで、全線が片側1車線で開通します。

しかし今井町以北では信号のつながりが悪く、また従来の国道50号〜東部環状線〜国道17号を走っていた交通が転換して通行量が増えたことから、渋滞もしばしば発生しました。そのため事情をよく知るドライバーによるからっ風への“迂回”は続いていました。

その後、この区間も4車線化が進んだことから、からっ風街道経由よりも上武道路のほうが早いと認知され、現在はほぼすべてのクルマが上武道路を選んでいると考えられます。

そして今回、最後まで残っていた「上細井町〜川幡町」の4車線化により、この区間で混雑する時間帯に発生していた渋滞も減少し、通過所要時間はより短くなるものと考えられます。

その間に上武道路の交通量は、暫定2車線で開通した当時に比べ激増していますが、それでも要所で立体交差化が行われたこと、さらにほぼすべての区間で道路沿いの商業施設などへの直接の出入りができない構造とされ、本線の流速が確保されていることなどが奏功して、伊勢崎市内など一部の区間を除き、群馬県内区間の流れはおおむね順調です。

「早く4車線化して！」依然として残り続けるボトルネック

ただ対照的に課題となっているのは、暫定2車線区間が残る埼玉県と群馬県の県境区間です。埼玉県側からの下り線は「西別府」交差点で深谷バイパスから右側車線が分岐し、利根川を「新上武大橋」で渡って群馬県に入ると、片側2車線となります。反対に上り線は、新上武大橋の手前で2車線が1車線に絞られ、埼玉県へと入ります。



埼玉県内の上下線間には拡幅のための空間が広く残されている。早期の片側2車線化、さらに連続立体交差化を望みたい（植村祐介撮影）



埼玉県内の区間についても将来の拡幅に備えた中央分離帯側の空間を利用して一部が片側2車線化されましたが、わずかな距離で「1車線〜2車線〜1車線」と遷移するため、渋滞の抑止効果は限定的です。そのため混雑時の下り線は西別府交差点の先から新上武大橋まで、上り線は新上武大橋から西別府交差点まで、ノロノロの渋滞になることが珍しくありません。

こうしたボトルネックの解消には、新上武大橋のあらたな架橋による4車線化が不可欠ですが、その実現には時間がかかることは否めません。少なくとも次善の策として、現在中途半端に供用されている埼玉県内の片側2車線区間を早急に延長するとともに、渋滞緩和のため、この区間にある交差点で短すぎると感じられる上武道路側の青信号の時間を適切に調整することが期待されます。