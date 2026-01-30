1月28日、俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。自身が出演中の中京テレビ・日本テレビ系ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

のんは、この日更新したブログで、「こちら予備自衛英雄補?!」の第4話について、「今回は遂に会議室を出ます。」「そして、英雄補たちの新たな能力が明らかになります。」などと告知。

あわせて、グレー系の色味のカーディガンを羽織り、首からスタッフパスを下げたのんが、スマートフォンを操作する様子を収めた撮影オフショットを公開。前髪を揃えたナチュラルなボブヘアで真剣な表情を浮かべる姿からは、撮影の合間や現場での一コマを切り取ったような飾らない雰囲気が伝わってくる。

この投稿に対して、ファンからは、「超きれい」「可愛い」「かわいすぎる」「キレイなお顔」「目鼻口元、アングル、照明等 すべて良きのんちゃんの魅力が、くっきりはっきり出てます」などの声が寄せられている。