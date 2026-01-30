ニューストップ > 国内ニュース > 【国道2号】車両事故のため1車線規制 岡山市東区金岡西町付近【速報… 【国道2号】車両事故のため1車線規制 岡山市東区金岡西町付近【速報】 【国道2号】車両事故のため1車線規制 岡山市東区金岡西町付近【速報】 2026年1月30日 8時15分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 道路交通情報センターによりますと、けさ（23日）、岡山市東区金岡西町付近の国道2号の下りで車両事故があり、午前8時現在、一車線規制が行われているということです。 【地図を見る】事故のあった場所 【事故のあった場所】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】 【箱根駅伝】青学・黒田朝日選手 弟・黒田然選手（青学2年）を給水係に指名した理由とは 妹・詩歌ちゃん（8）は「あっくんは自慢のお兄ちゃん」【RSK山陽放送記者が密着「シン・山の神」誕生の舞台裏】