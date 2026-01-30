RSK

写真拡大

道路交通情報センターによりますと、けさ（23日）、岡山市東区金岡西町付近の国道2号の下りで車両事故があり、午前8時現在、一車線規制が行われているということです。

【地図を見る】事故のあった場所

【事故のあった場所】