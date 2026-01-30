LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を1月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルサンシティ池袋が9,720円から、かどやホテルが14,000円から、ホテルエミシア札幌が8,125円から、札幌プリンスホテルが8,420円から、弘前パークホテルが4,892円から、箱根湯の花プリンスホテルが27,764円から、富山エクセルホテル東急が6,204円から、ホテルエルセラーン大阪が8,892円から、ホテルブライトンシティ大阪北浜が7,940円から、ホテルインターゲート広島が6,776円から、ホテルモントレ福岡が12,477円から、ノボテル沖縄那覇が7,692円から、STORYLINE瀬長島が15,360円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。