1月30日は「3分間電話の日」　公衆電話の色ごとの違いとは

「1月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「3分間電話の日」1970（昭和45）年1月30日、日本電信電話公社（現在のNTT）の市内電話料金が3分間10円になったことに由来して、制定されました。

長電話を防止するためにつくられた3分間10円の規定

1960年代は電話機自体が各家庭にあるわけではなかったため、公衆電話はとても便利なものでした。

ただ、1通話10円で時間は無制限だったため、長電話をする人が多く、本当に必要な時に使えないといった苦情が多数電話局に寄せられました。そこで、長電話防止を目的に3分間10円という料金改定を実施することになりました。

1960年代には重宝されていた公衆電話 Photo by AdobeStock

3分間10円で遠く離れた人と会話をしていた時代。3分経つと無情にもプツッと切れてしまい、慌てて10円玉を入れてかけ直す。今よりも不便だったけれど、公衆電話にはどこか情緒がありました。

ちなみに現在、公衆電話から固定電話に電話した場合、全国一律10円で56秒間の通話が可能。スマホやケータイへの通話は10円で15.5秒間になっています。

色によって設置場所や機能が違う電話たち

ところで、赤やピンク、青に黄色、記憶に新しいところでは緑やグレーの電話など、公衆電話にいろいろな色があったことを覚えている人も少なくないでしょう。ではこの色分け、一体何のためかご存じでしょうか？

「青」「黄」「緑」が公衆電話として設置されたもので、ダイヤル市外通話が可能となった「青」、100円硬貨で長距離もかけられる「黄」、テレホンカードが使える「緑」といった具合に、時代のニーズに合わせて進化してきました。一方「赤」と「ピンク」は、店の軒先や建物の中などに置かれる業務用電話で、その店舗や施設の管理のもと、そこを利用する顧客も使うことができる電話で、厳密には公衆電話とは言わないそうです。

緊急時大切な人と繋がるための「特殊公衆電話」

1984（昭和59）年度のピーク時に93万4903台あった公衆電話は、ケータイの普及とともに減少し、2023年度には11万333台に。今後もますます減少すると言われています。そんな公衆電話ですが、新たに緊急時や非常時に活躍する「特設公衆電話」としての役割を担っています。

テレホンカードが使えるようになった緑の公衆電話（photoAC）

「特設公衆電話」とは、災害時に避難所などの通信手段を確保するための公衆電話のこと。声だけでなく、文字や画像でやりとりができるスマートホンやケータイは便利だけれど、有事の際には大規模な通信障害などが起きて使えなくなることもしばしば。

そんなとき、優先的に通信が可能となり、通信手段の確保に役立つのが「特設公衆電話」です。もちろん出番はない方がいいのですが、万が一の時、大切な人たちを繋がるための重要な手段として、現在多くの自治体で事前設置されています。

【画像】街を歩いていても見かける機会が減ってしまった公衆電話（2枚）