冬に行きたい「鹿児島県の穴場秘境」ランキング！ 2位「白谷雲水峡」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る空気の中、騒がしい日常から離れた秘境で、心の中をまっさらにして自分自身を見つめ直してみませんか。今回は透明感あふれる景色の中にも気品が漂う、冬におすすめのスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「鹿児島県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※標高が高いため、冬季は積雪や凍結によりアクセス道が通行止めになる場合があります。必ず事前に運行状況を確認し、十分な装備で訪れてください。
回答者からは「苔むした森が有名で、冬のしっとりした空気だと緑がさらにきれいに見えそうだからです。混雑しやすい季節を避けて静かに歩きたいのと、冷たい空気の中で森の音を聞く体験をしてみたいです」（20代女性／東京都）、「屋久島ならハズレはないと思う」（30代女性／福岡県）、「冬は苔・霧・冷たい空気などが重なって、幻想的で神秘的な森の表情を楽しむことができるから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「普段こういったところを歩けないので、ゆっくりと歩いてみたいです」（50代女性／長野県）、「夏のような蒸し暑さがなく、長時間歩いても疲れにくいのが魅力的だから」（20代女性／兵庫県）、「異世界に行ったかのような気持ちになりそうなので。冬の山も素敵そうなため」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「鹿児島県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白谷雲水峡（屋久島）／53票2位にランクインしたのは、屋久島の「白谷雲水峡」。苔むした原生林が広がる幻想的な森は、冬になるとりんとした空気に包まれ、より一層神秘的な美しさを放ちます。オフシーズンならではの静寂の中で、自分と向き合う穏やかな時間を過ごせるはずです。
※標高が高いため、冬季は積雪や凍結によりアクセス道が通行止めになる場合があります。必ず事前に運行状況を確認し、十分な装備で訪れてください。
回答者からは「苔むした森が有名で、冬のしっとりした空気だと緑がさらにきれいに見えそうだからです。混雑しやすい季節を避けて静かに歩きたいのと、冷たい空気の中で森の音を聞く体験をしてみたいです」（20代女性／東京都）、「屋久島ならハズレはないと思う」（30代女性／福岡県）、「冬は苔・霧・冷たい空気などが重なって、幻想的で神秘的な森の表情を楽しむことができるから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：トロッコ道（屋久島）／74票1位に輝いたのは、屋久島の「トロッコ道」でした。縄文杉へと続く長い道のりの一部であり、歴史を感じさせる線路が続く風景はまさに秘境。冬は登山客が少なく、透き通るような静寂の中を歩くことができます。心の中をまっさらにしてくれるような、特別なトレッキング体験がかなう場所です。
回答者からは「普段こういったところを歩けないので、ゆっくりと歩いてみたいです」（50代女性／長野県）、「夏のような蒸し暑さがなく、長時間歩いても疲れにくいのが魅力的だから」（20代女性／兵庫県）、「異世界に行ったかのような気持ちになりそうなので。冬の山も素敵そうなため」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)