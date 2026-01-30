「発信遅くないですか？」ケンタッキー、アプリ不具合に批判の声「残念です」「こんなお昼時に、、、？」
ケンタッキーフライドチキン公式X（旧Twitter）は1月29日、投稿を更新。Webサイトとアプリのメンテナンスを知らせるタイミングが遅いとの声が上がっています。
【ケンタッキー、不具合に批判の声】
コメントでは「発信遅くないですか？」「今日、利用した時まさに使えませんでした。ポイント貯まったはずなのに、その分は何もしてくれないんですね」「何故今頃…攻撃されたか!?」「食べたかったクーポンあったので、残念です」「その間クーポンはどうしろと？」「こんなお昼時に、、、？」「またですか…！アプリが新しく変更されてから何回も不具合が起こります 残念なアプリになりました」などと、批判の声が多く寄せられました。
(文:多町野 望)
【ケンタッキー、不具合に批判の声】
「その間クーポンはどうしろと？」同アカウントは「いつもKFCをご利用いただきありがとうございます。現在ケンタッキーフライドチキン公式Webサイトおよび公式アプリは、メンテナンスのためご利用いただけません」と報告。「お客さまにはご不便をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪し、「メンテナンス終了まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と呼び掛けました。
「え？使えるよ？」同ポストには「アプリ復旧完了確認しましたー！」「え？使えるよ？」とのコメントも寄せられています。メンテナンス終了を知らせるポストは本記事執筆時点では見られませんが、現在は復旧しているようです。
(文:多町野 望)