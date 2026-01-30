高市早苗首相が衆院解散を表明し、慌ただしさが増した政界。これから選挙が始まり、国民は誰に1票を投じるか考えることになる。投票の判断基準として最も大切なのはそれぞれが掲げる公約だが、政治家の見た目や立ち居振る舞いでそもそもの人気・注目度に大きな違いがあるのも事実。そこで全国の25歳以上60歳以下の女性500人を対象に「『男前だと思う』日本の政治家」についてアンケートを取った。

【画像】「男前だと思う」日本の政治家ランキングをイッキ見！

第5位は、日本維新の会の中条きよし氏

元々は芸能界で活動していた中条氏。作詞家・山口洋子と作曲家・平尾昌晃がタッグを組んで生み出した楽曲『うそ』の歌唱で「日本レコード大賞大衆賞」などに輝き、『NHK紅白歌合戦』へ出場したこともある。俳優としては、『新・必殺仕事人』（テレビ朝日系）の三味線屋勇次役で人気を博した。当時のイメージが、中条氏が政治家となったあとも根強く残っている。

《元俳優さんで俳優をしていたときのドラマを見た時、素敵だと思ったから》（秋田県・48歳・女性）

《ほりが深くて目力も強い》（山口県・52歳・女性）

第4位は、自民党の小林鷹之氏

2021年から2022年にかけて経済安全保障担当を務め、現在は自民党の政務調査会長を務めている小林氏。2024年と2025年には総裁選に出馬して敗れたものの、若くエネルギッシュな姿と選挙への真っ直ぐな向き合い方が多くの女性から評価された。知名度はまだ低いが、近年SNSでの情報発信に力を入れているため、じわじわと注目度が増していきそうだ。

《真面目で誠実そうでスマートな見た目でかっこいいです！》（茨城県・43歳・女性）

《選挙に立ち向かう姿勢が良かったように思う》（千葉県・51歳・女性）

第3位は、れいわ新選組代表の山本太郎氏

山本氏は高校生のときに芸能界へ飛び込み、1991年に俳優デビュー。それ以降、数々のヒットドラマや映画に出演してきた。2013年の参院選東京選挙区で初当選し、2019年にはれいわ新選組を設立。その代表として注目を集めてきた。

左派ポピュリストとして見られている山本氏の評価は、人によって大きく分かれるところ。しかし、元芸能人ということで華があり、人々の視線を集めて自身の主張に耳を傾けさせる技を持っているのは事実。その存在感と強気な政治姿勢に惹かれるという人も多い。1月21日、突如病気療養のため議員を辞職することを発表。多方面の著名人たちから励ましの声が寄せられている。

《俳優さんをやっていて華があると思います》（山口県・41歳・女性）

《演説など説得力があり、白黒はっきりしている政治感覚があるため》（山形県・57歳・女性）

《斬新な考え方が好き》（神奈川県・51歳・女性）

第2位は、長年政界に君臨し続けている自民党の麻生太郎氏

高祖父に大久保利通、祖父に吉田茂元首相を持ち、さらに妹が皇族という麻生氏。政界・財界の名門一族に生まれた麻生氏の立ち居振る舞いには品格と余裕があり、政治思想はともかくその点を評価する声は多い。

また麻生氏といえば、度々話題になるのがファッション。紳士の象徴であるイタリアの高級帽子ブランド「ボルサリーノ」の帽子を被って颯爽と歩く姿は、まさに「大物」の風格だ。時として物議を醸す「麻生節」も、一部の間では麻生氏の魅力として認識されている。自信に満ち溢れはっきりと物を言う姿に、憧れる人は多いのだろう。

《帽子がかっこいい》（富山県・54歳・女性）

《ひとこと余計なことが多いが、家柄がよく育ちの良さが滲み出ていてダンディな雰囲気があるから。》（埼玉県・56歳・女性）

《きっぱりしている》（神奈川県・39歳・女性）

第1位は、防衛大臣を務めている自民党の小泉進次郎氏

父に小泉純一郎元首相、兄に俳優の小泉孝太郎を持ち、家族揃って高い知名度を誇る。進次郎氏の人気の理由は、政治家としてはまだ若くバイタリティがあり、外見も爽やかで清潔感がある点だろう。また、独特の間を使ったはっきりとした話術には、内容に関わらず人の心を掴む力がある。

政治家としての手腕には疑問が呈されることもあるが、防衛大臣に抜擢されてからはネットを中心に評価が上昇。やるべきだと思ったことをすぐに行動に移せる積極性と決断力、自衛隊や他国の要人と友好的な関係を構築できるコミュニケーション能力の高さに称賛の声が集まった。

《容姿がすっきりしていてかっこいい。政策を実行に移すことができる、実行力がある。》（千葉県・48歳・女性）

《SNSサイトに自衛隊の皆さんとの写真をアップされていて、とても様になっていると思った。》（長崎県・43歳・女性）

《防衛大臣になられて男前ぶりが増したように感じたから》（栃木県・52歳・女性）

その他、国民民主党幹事長の榛葉賀津也氏や、国民民主党代表の玉木雄一郎氏などの名前が挙げられていた。単純な顔立ちだけではなく、普段の立ち居振る舞いや政治姿勢も世間が思う「男前度」に大きく影響している印象だ。

これから始まる解散総選挙では多くの政治家が国民の前に立ち、公約はもちろん表情や話し方など様々なポイントを国民にチェックされる。果たして、これから男を上げる政治家は現れるのだろうか。選挙の行方だけではなく、各政治家の在り方にも注目してほしい。

「男前だと思う」日本の政治家ランキング

1位：小泉進次郎（自民） 247票

2位：麻生太郎（自民） 29票

3位：山本太郎（れいわ） 28票

4位：小林鷹之（自民） 20票

5位：中条きよし（維新） 17票

6位：榛葉賀津也（国民） 12票

7位：玉木雄一郎（国民） 10票

7位：細野豪志（自民） 10票

9位：神谷宗幣（参政） 9票

9位：前原誠司（維新） 9票

いない 71票

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて1月中旬、全国の25歳以上60歳以下の女性500人を対象に実施