ÉÙ»Î»³¡ßÇòÄ»¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡¢ª°Õ³°¤¹¤®¤ëàÅ¸³«á¤Ë7.1Ëü¿ÍÇú¾Ð
¸«»ö¤ÊµÕ¤µÉÙ»Î¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é......¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¶Ã¤¤Î¼Ì¿¿¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú171.9ËüÉ½¼¨¡¢7.1Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¥Þ¥µ¥«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡¡ÇÈÌæÀ¸¤ó¤ÀàÍðÆþ¼Ôá¤Î»Ñ
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÑÀç¿ÍÇµÄï»Ò ¥È¥³¥Î ¥ª¥ë¥¿¡Ê¡÷ttt_zegu952¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î16Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÐÌÌ¤Ë±Ç¤ëÈþ¤·¤¤µÕ¤µÉÙ»Î--¤ò¤«¤¾Ã¤¹ÇòÄ»¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¡£
¥ì¥ó¥º¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇòÄ»¤Î°µ¤¬¡¢¼çÌò¤ÎºÂ¤ò´°Á´¤ËÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥³¥Î ¥ª¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï2020Ç¯3·î¤Ë»³Íü¸©¡¦Àº¿Ê¸Ð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉÙ»Î»³¤ÈÅ·¤ÎÀî¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ØË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î»þ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ð¤ËËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤¬¸«»ö¤Ë±Ç¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸ÐÌÌ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¥È¥³¥Î ¥ª¥ë¥¿¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ«¤Þ¤Ç»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥¹¥¤¥¹¥¤±Ë¤°ÇòÄ»¤¬¡¢¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤È...
¤½¤³¤Ø±¦Â¦¤«¤é¥¹¥¤¥¹¥¤¤È±Ë¤¤¤Ç¤¤¿ÇòÄ»¡£¡ÖÉÙ»Î»³¤ÈÇòÄ»¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡ª¡×¤È¹½¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇòÄ»¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥á¥é¤Î¶á¤¯¤Þ¤ÇÀÜ¶á¡£±Â¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¤È¸ÐÌÌ¤ò¤«¤²ó¤·¡¢Íª¡¹¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ç¤¹w¡×
¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¥³¥Î ¥ª¥ë¥¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
µÕ¤µÉÙ»Î¤Ø¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î½±Íè¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï7Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö°µÅÝÅª...¡ªÇòÄ»¤ÎË½ÎÏ...¡ª¡ª¡×
¡Ö»³¤è¤ê»ä¤ò»£¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×
¡Ö£Õ£Í£Á¤ß¤¬¤¢¤ëw¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤àÉÙ»Î»³¤È¡¢¥Ð¥·¥ã¥Ð¥·¥ãÁû¤°ÇòÄ»¡£·ã¤·¤¤ÂÐÈæ¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡¢´ñÀ×¤Î°ìËç¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë