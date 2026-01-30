秋元康氏プロデュースのガールズグループ・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅがデビュー１周年を迎え、２月１日に初の単独ライブ「１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｃｏｎｃｅｒｔ」（日本橋三井ホール）を開催する。橋本真希（２７）、仲俣美希（２５）、新野楓果（２５）、佐藤莉華（２３）がこのほど、ＣＲＯＳＳ ＦＭのラジオ番組「ａｂｃ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅのミームの森」（月曜、後１１・３０）の収録を前に記念すべきライブへの思いを明かした。

デビューから１年の節目にこれまでの歩みを彩ってきた楽曲とともに初の単独ライブに挑む。最年長としてもグループをけん引してきた橋本は「初めての単独コンサートで新しい、今まで見せたことがない顔をファンの皆さんにお見せする内容になっている。１年間の成長を届けたい」と意気込んだ。

Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅは「ＩＤＯＬ３．０ ＰＲＯＪＥＣＴオーディション」最終審査に残った候補者のうち、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮとしてデビューした１１人に選ばれなかったメンバーで結成。デビューした２５年１月２９日までは「ＦＩＮＡＬＩＳＴ」として下積みを続けてきた。

一度は“不合格”を経験し、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮを追う形でのスタートではあったが、昨年１１月には３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のリリースイベントで１５００人以上を動員する急激な“追い上げ”を見せた。だからこそ、デビューができるかどうか不透明な中でも応援を続けてくれたファンへの感謝の思いは強く、仲俣は「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅの中でも歴史に残る日に特別な皆さんと特別な時間を全力で楽しみたい」と強調した。

ライブのＭＣなどではラジオ番組「ミームの森」を継続してきたことも自信になった。橋本は「（ラジオも）最初は本当に書いてあることを読んでいただけだった」と振り返り、「最近はフリーでも話せるようになってきた」と成長を実感する。頻繁にアドリブも取り入れるという仲俣も「（同番組の）進行役の小永井（一歩）アナウンサーを困らせることもあるけど、自由にできるようになったのも１年の積み重ねがあったからこそ」と手応えを得ている。

同ラジオは暗号通貨、メタバースなどをテーマに扱う。メンバーの情報を元にＡＩが作成した台本でラジオドラマのセリフをかけ合うコーナーがあるなど、これまでにない内容も注目を集める。昨年９月に公開収録も経験した橋本は「リスナーさんをもっと増やしていろんな場所で交流できるようになりたい」と、ラジオからもさらなるファンの拡大を目指す。