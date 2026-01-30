JAEJOONG、2月に来日決定 主演映画『神社 悪魔のささやき』舞台あいさつ登壇へ
韓国の歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）が、自身が主演するホラー映画『神社 悪魔のささやき』の日本公開（2月6日）にあわせ、来日することが発表された。さらに、JAEJOONGが舞台あいさつに登壇することも決定。あわせて本編映像が解禁された。
【動画】映画『神社 悪魔のささやき』本編映像
本作は、神戸の廃神社で大学生たちが次々と“神隠し”のように失踪する事件をきっかけに、韓国からやって来た祈祷師（ムーダン）・ミョンジンが調査に乗り出し、“悪しき存在”の正体に迫っていくシャーマニズム・ホラー。JAEJOONGは、生まれながらに祈祷師となる宿命を負いながら、消えない過去の影に囚われる主人公ミョンジンを演じる。キャリア初のホラー作品で、神と悪魔の狭間に立つダークヒーロー像を圧倒的な存在感で体現している。
JAEJOONGは、2月11日に予定されている舞台あいさつに、大家・佐藤役を演じた木野花と、メガホンをとった熊切和嘉監督とともに登壇予定。チケットは1月31日午前11時よりチケットぴあにて先行抽選販売開始する。
来日に向けてJAEJOONGは「日本・神戸で撮影した作品ということもあり、親しみを感じていただきながらも、新しいストーリーとして新鮮さをお届けできればと思います。新たな挑戦でもありますので、これまでお見せしてこなかった私の姿をご覧いただけると思います。ぜひたくさんのご期待と応援をいただけたら嬉しいです」と喜びと期待のこもったメッセージを寄せている。
あわせて解禁となった本編映像は、ミョンジンが“神戸行き”を決意する重要なシーン。映像は、神戸で相次ぐ大学生失踪事件に疲弊した女性ユミ（コ・ソンハ）から、ミョンジンのもとへ一本の電話が入る場面から始まる。行方不明者の中にはユミの妹ヒジョンも含まれており、手がかりのない“神隠し”のような事件に追い詰められた彼女が、最後の望みとして助けを求める姿が切迫感たっぷりに描かれる。
かつて仲違いするように別れたミョンジンとユミは、「連絡し合う仲じゃないけど……」というユミの言葉通り、苦渋の決断の末に再び言葉を交わすことに。一方のミョンジンは、電話を受ける前から彼女に降りかかる災いを予知するかのような夢を見ており、ユミの切実な声に背中を押される形で神戸へ向かう決意を固める。
JAEJOONG本人の“来日”と物語上の“来日決断”が重なり合う形で解禁された今回の映像は、物語が大きく動き出す重要な転換点となる場面となっている。
