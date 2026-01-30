トランプ米政権で国境管理の包括的責任者を務めるトム・ホーマン氏が記者会見を開く様子＝29日、ミネアポリス/Julia Demaree Nikhinson/AP

（CNN）トランプ米政権で国境管理の包括的責任者を務めるトム・ホーマン氏は29日、ミネソタ州に配置している移民取り締まり捜査官の「削減計画」に取り組むよう、連邦移民当局に命じたことを明らかにした。

今回の判断は連邦捜査官が同州で市民2人を射殺したことをきっかけに、強引な移民取り締まりや政権に対して批判が一層強まっている中でのもの。事態の鎮静化を図るため、トランプ大統領はホーマン氏を同州に派遣していた。

ホーマン氏は取り締まり活動が「完璧なものではなかった」と述べて改善の余地があることを認めた。また、他の連邦機関と同様にプロ意識をもって行動しない捜査官には対処する方針を示した。

展開する捜査員の規模については、同州のウォルズ知事やエリソン司法長官との協議に基づき縮小すると説明した。郡刑務所が「公共の安全を脅かす犯罪者」の「釈放日を移民税関捜査局（ICE）に通知する可能性がある」とエリソン氏から伝えられたことも明らかにした。

ホーマン氏は、取り締まりが公共の安全や国家安全保障上の脅威となる犯罪歴のある不法移民に焦点を当てていると強調しつつも、不法に滞在している人は誰でも国外追放となる可能性があると述べた。

捜査官が市民2人を殺害したことについては、調査が進められているとしてコメントしなかった。