飛行機で窓側席だったのですが、隣の家族に「子どもに外を見せたい」と言われて席を変えました。航空会社的には問題なかったでしょうか？

飛行機の座席は指定席だけれど、柔軟な運用もされている

まず知っておきたいのは、飛行機の座席はチケット購入時に指定された「固定の場所」であるという点です。これは、安全上の管理や搭乗者の把握のために必要なルールです。座席によっては、非常口の近くや重心に関わる場所もあるため、勝手に移動してしまうとトラブルのもとになります。

しかし、実際の運用はある程度柔軟に対応されているのが現状です。例えば、「子どもと親が別々の席になってしまった」「足の不自由な方が通路側に移りたい」といったケースでは、客室乗務員に相談すれば、空席状況や安全基準に応じて調整される場合があります。

今回の「子どもに窓の外を見せたい」という希望は、空席があれば配慮されることがありますが、保証されるものではないことを留意しておきましょう。



席を替わるときは、客室乗務員に伝えるのが安心

たとえ相手に頼まれてのことでも、座席を移動する際には客室乗務員にひと声かけるのが基本です。これには、「安全面で問題ないか」を確認する意味があります。

特に満席に近い便では、座席のバランスや乗客の配置が管理されているため、誰がどこにいるのかを正確に把握しておく必要があります。勝手に席を替わってしまうと、緊急時の対応にも影響が出かねません。

実際には、「○○番のお客さまが△△番のお客さまと席を交換されます」といった確認がされ、許可されることが多いです。

つまり、乗務員の許可を得ていれば、席を譲っても何の問題もありません。今回のケースでも、事前に乗務員に伝えていたのであれば、その行動はルール上もマナー上も正しい対応だったといえるでしょう。

席を替わってもらうようお願いする場合は、事情を丁寧に伝えることも大切です。「子どもが窓の外を見たがっていて……」といった一言を添えるだけで、相手も状況を理解しやすくなります。ただし、相手には断る自由もありますので、無理に頼まず、断られたときも感情的にならず受け止めることが必要です。

反対に、譲ってもらえた場合は、きちんと感謝を伝えることで、機内の空気も和やかになります。マナーと思いやりは、どちらの立場でも忘れずにいたいものです。



座席指定に料金を払っていた場合はどう考える？

譲ってもらった席が、もともと有料指定だった場合、その価値に配慮することは大切です。例えばLCCでは、窓側席に500～2000円程度の有料オプションとして追加料金がかかるケースもあります。もし相手が費用を払っていたなら、感謝の気持ちを言葉で丁寧に伝えることが礼儀です。

ただし、「差額を支払ってほしい」と求められた場合でも、乗務員はこうしたやり取りに介入せず、金銭の授受も推奨していません。個人間の金銭取引は、誤解やトラブルを招くおそれがあるため、差額の支払いを求められたら丁寧に辞退するほうがよいかもしれません。

無料で譲ってもらえたら、まず一言の感謝を忘れずにしましょう。気持ちを形にしたい場合も、ちょっとしたお菓子やお土産など、現金以外の方法で示すのが無難です。大切なのは、相手の好意を当然と思わず、敬意をもって接することです。



席を譲ったのは思いやりある行動。大切なのは「確認」と「思いやり」

今回のように、窓側の席を子どものために譲った行動は、航空会社から見ても問題のない対応でしょう。ただし、それは客室乗務員に確認をとったうえで行った場合に限られます。安全管理の観点からも、無断での移動は避けるべきです。

そしてもう一つ大切なのは、マナーと思いやりの気持ちです。旅は多くの人が一緒に過ごす空間だからこそ、お互いを尊重し合うことで、より快適で楽しい時間になります。

ちょっとした配慮ややさしさが、誰かの思い出をより良いものにするかもしれません。次に同じような場面に出会ったときも、安心して、そして自分らしい判断ができるようにしておきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー