ライブ配信サービス「ふわっち」× 戦国パチンコ・パチスロ「花の慶次」、コラボイベントを2/1より開催
A Inc.が運営するライブ配信サービス「ふわっち」は、戦国パチンコ・パチスロ「花の慶次」とのコラボレーションイベント「ふわっち天下無双の傾奇者」を、2026年2月1日(日)から2月11日(水)までの期間限定で開催する。
本イベントでは、ふわっち内のランキングイベントにエントリーし、上位に入賞した配信者を対象に、本コラボレーション限定のオリジナルグッズをプレゼント。また、配信を応援する視聴者にも特典が用意されており、配信者・視聴者が一体となって楽しめるイベントとなっている。
○コラボレーションイベント概要
キャンペーン期間：
2026年2月1日(日)0:00 〜 2月11日(水)23:59
内容：
・期間中に開催されるアイテムランキングイベント
・ランキング入賞者に「花の慶次 × ふわっち」イベント限定コラボグッズをプレゼント
・視聴者向けの特典も同時開催
※イベントの詳細や参加方法、特典内容については、ふわっちアプリ内および公式サイトにて案内。
■ランキング入賞特典(配信者向け)
期間中に開催されるランキングイベントにおいて、上位に入賞した配信者へ、本イベント限定の「花の慶次 × ふわっち」オリジナルコラボグッズがプレゼントされる。
■視聴者特典
イベント期間中、対象配信を視聴・応援した視聴者にも、「花の慶次 × ふわっち」コラボイベントならではの特典が用意される。
配信を盛り上げることで、よりイベントを楽しめる内容となっているので、お気に入りの配信者を応援しながら参加しよう。
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央／コアミックス 1990
