"¥è¥Ü¥è¥Ü²½"¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä·ì´ÉŽ¥»õŽ¥¿ÕÂ¡¤òÆ±»þ¤Ë²õ¤¹Ž¢ºÇ°¤ÎÌÍŽ£¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²¼Êý¹À»Ë¡Ø90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÎð¼Ô¤Î¡Ö¤Ä¤ë¤Ä¤ë¿©¤Ù¡×¤Ï¥ê¥¹¥¯Âç
ÌÍÎà¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Ð¤ä¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢Ä´Íý¤¬´ÊÃ±¤Ê¾å¡¢ÃÍÃÊ¤â¼ê¤´¤í¡£ÊÆ²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£
ÌÍÎà¤Ï¡¢ÒòÓðÎÏ¤ä¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¿¹âÎð¼Ô¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÌÍÎà¤ò¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¹â·ìÅü¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤À¤·¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢±ö¤¬Â¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤ò°û¤ß´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È±öÊ¬²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ì°µ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÍÎà¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åü¼Á¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ç¶Ý¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë°û¤ß¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢³ú¤Þ¤º¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬»õ¼þÉÂ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤¯³ú¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÃ±Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¸ý¤ÎÃæ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÂÃ±Õ¤Ë¤ÏºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¤ÌÍÎà¤Ð¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ³ú¤à²ó¿ô¤¬¸º¤ë¤È¡¢ÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý¹ÐÆâ¤¬´¥Áç¤·¤ÆºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¡Ö»õ²Ê¼À´µ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬4mm°Ê¾å¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë»õ¼þÉÂ¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï65¡Á74ºÐ¤Ç56.2¡ó¤ÈÇ¯ÂåÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡£»õ¼þÉÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙ¶Ý¤¬ÇÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ÌÍÁª¤Ó¤Î´ð½à
ÌÍÎà¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÌäÂê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ë¤Ï¡¢±öÊ¬¤È¥ê¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¤ÏÂÎÆâ¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÌÍ¤Î¿©¤ÙÊý¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD¡Ë¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÍÎà¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¶¦¤Ë¡¢»õ¤ä¿ÕÂ¡¤â¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÍÎà¤ÎÁá¿©¤¤¤Ï¡¢ÊÆ¤ÈÆ±¤¸¤¯·ìÅüÃÍ¤òµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤µ¤»¤Æ²¼¤²¤ë·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤ò²óÈò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Åü¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï±öÊ¬Æ±ÍÍ¡¢¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Å¤é¤¤ÌÍÎà¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÌÍÎà¤ÎGIÃÍ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£GIÃÍ¤È¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤¬¡¢¿©¸å¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤·ìÅüÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£´ð½àÃÍ¤Ï60¤Ç¡¢ºÇÂçÃÍ¤Ï100¡£GIÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯Èò¤±¤ë¤Ù¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
GIÃÍ¤¬70¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¹âGI¿©ÉÊ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇòÊÆ¤ÎGIÃÍ¤Ï77¡Á88¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Ï95¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëGIÃÍ¤¬¤¢¤ëÌÍÎà¤Ï¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÁÇ¤¦¤É¤ó¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËNG
ÁÇ¤¦¤É¤ó¤ä¤¶¤ë¤½¤Ð¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤·¡£¼ç¤ÊÌÍÎà¤ÎGIÃÍ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¤¦¤É¤ó¡Ê80¡Ë¡¢¢¤½¤¦¤á¤ó¡Ê68¡Ë¡¢£¥Ñ¥¹¥¿¡Ê65¡Ë¡¢¤Ãæ²ÚÌÍ¡Ê61¡Ë¡¢¥¤½¤Ð¡Ê54¡Ë¡£Ãæ²ÚÌÍ¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀºÀ½ÅÙ¤ÎÄã¤¤¾®Çþ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Å¤é¤¤¡£
ºÇ¤âGIÃÍ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£ÌÓºÙ·ì´É¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¥ë¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÍ¤Ê¤é¤½¤Ð¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌÍÎà¤À¤±¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ËÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤âÌîºÚ¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¦¤É¤ó¤Ê¤é¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤¬¥Ù¥¹¥È¡£ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿©±ö¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£´¥ÌÍ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±öÊ¬¤ÎÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¤æ¤Ç½Á¤ò¼Î¤Æ¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Ï±öÊ¬¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÇ¤¦¤É¤ó¤ä¤«¤±¤½¤Ð¤À¤±¤Î¿©»ö¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢ÉûºÚ¤òÂ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÕµÆ¤äÉñÂû¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°á¤ÎÇö¤¤Å·¤×¤é¤òÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¤«¤ÍÈ¤²¤äÅ·¤«¤¹¤ÏÅü¼Á¤¬¹â¤¯Ìý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ï»³ºÚ¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¿©¸å¤Î¹â·ìÅü¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÄêÈÖ¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤â¡¢¶Ó»åÍñ¤ä¥Í¥®¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥¹¡¼¥×¤«¤é°û¤à¤Ù¤
¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¹âÎð¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤äÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¤â¤ä¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¿¥ó¥á¥ó¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¡¢ºÇ½é¤Ë¥¹¡¼¥×¤ò²¿¸ý¤«°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»éÊ¬¤Î±Æ¶Á¤Ç°ß¤ÎÆ¯¤¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ìÅü¤Î¾å¾º¤¬¤ï¤º¤«¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï°û¤ß´³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼¡¤ËÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¡¢ºÇ¸å¤ËÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤â¡¢ÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¤ËÀ§Èó¿©¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤ÏÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀÝ¼è¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â·ò¹¯Åª¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¼«ÂÎ¤Ë¤Ï±öÊ¬¤äÌý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Ê¤ì¤¿Ì£¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÌÍÎà¤ÈÂ¾¤ÎÃº¿å²½Êª¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö½Å¤Í¿©¤Ù¡×¤Ç¤¹¡£¤¦¤É¤ó¤È°ð²Ù¤º¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼ç¿©¤òÆ±»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤ÎÎÌ¤â100g¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¥ÌÍ¤è¤ê¤æ¤Ç¤¿»þ¤ÎÎÌ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¸ÌÍ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¡¢·ì´É¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
----------
²¼Êý ¹À»Ë¡Ê¤·¤â¤«¤¿¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°å³ØÇî»Î¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡Ë¡£1977Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢1982Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø°å³Ø¸¦µæ²ÊÆâ²Ê³ØÀì¹¶Ëþ´üÂà³Ø¡£1986¡Á1990Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©Ï·²½¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÅçÂç³Ø¸¶ÇúÊü¼ÍÇ½°å³Ø¸¦µæ½ê±Ö³Ø¡¦¼Ò²ñ°å³Ø¸¦µæÉôÌç½õ¶µ¼ø¡¢¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼±Ö³Ø¸¦µæÉôÉôÄ¹¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼Í½ËÉ³«È¯ÉôÉôÄ¹¡¢Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³Ø·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¸¦µæ½êÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñÏ·Ç¯ÉÂÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÎ×¾²±ÉÍÜ³Ø²ñÇ§ÄêÎ×¾²±ÉÍÜ»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ±Ö³Ø²ñ¾åµé±Ö³ØÀìÌç²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø100ºÐ¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¸µµ¤¤ÊÏÂ¿©¤ÎÎ®µ·:¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¿ÍÎà¤òµß¤¦¡ª¡Ù¡ÊÇò½©¼Ò¡Ë¡¢¡Ø90ºÐ¤Þ¤Ç·ò¹¯Ä¹¼÷¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÌ¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø ²¼Êý ¹À»Ë¡Ë