ÃÎ±Ñ(KARA)¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤Ë´¶·ã¡ª¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êý¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ...¡×
¼«Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë½÷À·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨(¼Ä¸¶ÎÃ»Ò)¡£Èà½÷¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¦Æü²¼Îç¼£(¥¸¥§¥·¡¼)¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âç¤¤¯±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó -Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡×¤¬1·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£Æ±ºî¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÎÌ¤·è¹´¶Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥æ¥ó¤òÃÎ±Ñ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ±Ñ¤¬ÆüËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤ËÌó7Ç¯¤Ö¤ê¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤³¤º¤¨¤¬¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö½÷¶è¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÃÎ±Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ä¼ç±é¡¦¼Ä¸¶¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤º¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë"¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë"¤Ê¤É¡¢Æ±ºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö³¤³°¤Ç¤â·ºÌ³½ê¤ä¹´ÃÖ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ì¾ºî¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀÎ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ÏÄ¶²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾¯¤·°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½º£²ó±é¤¸¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥æ¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸´Ú¹ñ¿Í½÷À¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò±é¤¸¤ë»þ¤è¤ê¸ÀÍÕ¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌòÊÁ¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥æ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÃËÀ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¹´ÃÖ½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ...¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÊÁ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é¡Ø»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ï¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢"¥Ï¥æ¥ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¿¤Î¤«"¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©¾ì¤È¤·¤Æ²ñÏÃ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤º¤¨¤Ï¥Ï¥æ¥ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¥Ï¥æ¥ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¥Ï¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ï¥æ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤¹¸ÀÍÕ¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤±Ãý¤ë¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¿´¤ò³«¤¯¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ï¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤äÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¡¢ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÃý¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤È¤µ¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤È¥Ï¥æ¥ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥æ¥ó¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤Ç¡¢ÀµµÁ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¾¯¤·¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¼ç±é¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¼Ä¸¶¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤òº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Ï¥æ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¶¯¤¯¤Æ¿Ä¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Êý¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¾Ð´é¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤³¤º¤¨¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¼Ä¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤º¤¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤³¤º¤¨¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ±Ñ¤µ¤ó¤Ë¤â¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìë0»þÁ°¤Ë¤Ï¿²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤»þ¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯0»þÁ°¤Ë¤Ï¿²¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤Ï8»þ´Ö¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¿²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½TVer¸ÂÄê¤Ç¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í
¡Ö¤¼¤ÒËÜÊÔ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Ö»ä¤â¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ëè²ó¡¢¤³¤º¤¨¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤³¤º¤¨¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»£±Æ¡áÂçÀî¿¸»ù¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÂ¼¼Â¹á
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡á¸¢Æ£Àé³¨¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡áº´¡¹ÌÚ¤ì¤Ê(¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹)
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó -Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó -Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¤è¤êËè½µ(Æü)22:30¡ÁÊüÁ÷Ãæ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§¼Ä¸¶ÎÃ»Ò ¥¸¥§¥·¡¼(SixTONES) ¾®´ØÍµÂÀ ÃÎ±Ñ ¹â¶¶ÅØ / ²ÏÆâÂçÏÂ ¿·Ç¼¿µÌé ÃÝºâµ±Ç·½õ ±§³á¹ä»Î Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø