入試直前にやる気UP！何度も見返した彼氏からのLINE９パターン
入試直前は誰でも緊張の極みにあります。愛する彼女がそんな切羽詰まった状況にあるなら、彼氏として元気づけてあげたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「入試直前にやる気UP！何度も見返した彼氏からのLINE」をご紹介します。
【１】「大学生活、楽しみだねー！」と明るい未来を語る
「合格後をイメージすると、試験もなんとか乗り切れそう」（10代女性）というように、すてきな大学生活を想像させることで、気力の充実を促す手もあります。「サークルってどんな感じなのかなあ？」などと具体的な話を向けると、イメージが膨らみやすくなるでしょう。
【２】「俺のほうが緊張してきた…」とテンパったふりをする
「何言ってんのよ！とつっこんだら、不思議に落ち着くことができた」（20代女性）というように、パニクったメッセージを送ることで、彼女に冷静さを取り戻させるパターンです。「周りもテンパってんじゃない？」と周囲を見渡すように促してもいいでしょう。
【３】「どんな結果になっても俺がついてる！」と寄り添う
「一緒に戦ってくれると思ったら力が出た」（10代女性）というように、押しつぶされそうな気持ちでいるときこそ、「味方」の存在が心強く感じられるようです。緊張でガチガチになりやすいタイプなら、「どんな結果になっても」という一言がリラックスのきっかけになるかもしれません。
【４】「いつも通りの感じでいけば楽勝！」と実力を保証する
「彼氏に太鼓判を押してもらえばテンション上がる！」（20代女性）というように、自然体を促すメッセージに勇気をもらうケースです。細かい説得材料を並べるよりも、「本来の君なら大丈夫」と言い続けたほうが説得力はありそうです。
【５】「終わったら、前から行きたがってた水族館に連れてってやる！」とご褒美を提示する
「受験のあとに楽しいことがあるんだと思うと頑張れそう」（10代女性）というように、楽しいイベントをご褒美として提示するのも、彼女を明るい気持ちにさせるでしょう。彼女に刺さるスポットをピンポイントで挙げられるよう、日頃から情報収集しておきたいところです。
【６】「応援スタンプ」だけで静かに見守る
「言葉はなくても、大事に思ってくれてることが伝わってきてうれしい」（10代女性）というように、単純な応援に彼氏からの愛情を感じ取る女の子もいます。日頃から会話が活発なカップルほど、シンプルなスタンプが逆に効果を発揮しそうです。
【７】「ま、リラックスしていこうよ」と安心させる
「肩の力が抜けて楽になれました」（20代女性）というように、脱力系のメッセージで緊張を解いてあげるのもよさそうです。ゆるいキャラのスタンプなどと合わせると、くすっと笑ってもらえるのではないでしょうか。
【８】「思いっきり頑張ってこい！」と背中を押す
「喝を入れられた気分。体育会系のストレートさが伝わりました」（20代女性）というように、ガツンと無骨なメッセージが響くこともあります。一発勝負に強いメンタルを持っている彼女なら、まわりくどい励ましよりも喜ばれそうです。
【９】「努力していたのは知ってるから大丈夫だよ！」と励ます
「努力を見てもらえていたのはうれしいし、自信になります」（10代女性）というように、それまでの頑張りを全面的に認めることで、激励するパターンです。ただし、言い方によっては無責任にも聞こえてしまうので、「お正月も毎日８時間英文読解に取り組んで、すごいなと思ってた」などと具体的に述べるといいでしょう。
ガチガチなのでリラックスさせてほしいのか、勇気が出ないので背中を押してほしいのか、彼女の思いによって刺さる内容も変わります。心中を察して、ベストなメッセージを送りましょう。（佐々木正孝）
【１】「大学生活、楽しみだねー！」と明るい未来を語る
「合格後をイメージすると、試験もなんとか乗り切れそう」（10代女性）というように、すてきな大学生活を想像させることで、気力の充実を促す手もあります。「サークルってどんな感じなのかなあ？」などと具体的な話を向けると、イメージが膨らみやすくなるでしょう。
「何言ってんのよ！とつっこんだら、不思議に落ち着くことができた」（20代女性）というように、パニクったメッセージを送ることで、彼女に冷静さを取り戻させるパターンです。「周りもテンパってんじゃない？」と周囲を見渡すように促してもいいでしょう。
【３】「どんな結果になっても俺がついてる！」と寄り添う
「一緒に戦ってくれると思ったら力が出た」（10代女性）というように、押しつぶされそうな気持ちでいるときこそ、「味方」の存在が心強く感じられるようです。緊張でガチガチになりやすいタイプなら、「どんな結果になっても」という一言がリラックスのきっかけになるかもしれません。
【４】「いつも通りの感じでいけば楽勝！」と実力を保証する
「彼氏に太鼓判を押してもらえばテンション上がる！」（20代女性）というように、自然体を促すメッセージに勇気をもらうケースです。細かい説得材料を並べるよりも、「本来の君なら大丈夫」と言い続けたほうが説得力はありそうです。
【５】「終わったら、前から行きたがってた水族館に連れてってやる！」とご褒美を提示する
「受験のあとに楽しいことがあるんだと思うと頑張れそう」（10代女性）というように、楽しいイベントをご褒美として提示するのも、彼女を明るい気持ちにさせるでしょう。彼女に刺さるスポットをピンポイントで挙げられるよう、日頃から情報収集しておきたいところです。
【６】「応援スタンプ」だけで静かに見守る
「言葉はなくても、大事に思ってくれてることが伝わってきてうれしい」（10代女性）というように、単純な応援に彼氏からの愛情を感じ取る女の子もいます。日頃から会話が活発なカップルほど、シンプルなスタンプが逆に効果を発揮しそうです。
【７】「ま、リラックスしていこうよ」と安心させる
「肩の力が抜けて楽になれました」（20代女性）というように、脱力系のメッセージで緊張を解いてあげるのもよさそうです。ゆるいキャラのスタンプなどと合わせると、くすっと笑ってもらえるのではないでしょうか。
【８】「思いっきり頑張ってこい！」と背中を押す
「喝を入れられた気分。体育会系のストレートさが伝わりました」（20代女性）というように、ガツンと無骨なメッセージが響くこともあります。一発勝負に強いメンタルを持っている彼女なら、まわりくどい励ましよりも喜ばれそうです。
【９】「努力していたのは知ってるから大丈夫だよ！」と励ます
「努力を見てもらえていたのはうれしいし、自信になります」（10代女性）というように、それまでの頑張りを全面的に認めることで、激励するパターンです。ただし、言い方によっては無責任にも聞こえてしまうので、「お正月も毎日８時間英文読解に取り組んで、すごいなと思ってた」などと具体的に述べるといいでしょう。
ガチガチなのでリラックスさせてほしいのか、勇気が出ないので背中を押してほしいのか、彼女の思いによって刺さる内容も変わります。心中を察して、ベストなメッセージを送りましょう。（佐々木正孝）