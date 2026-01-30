「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」より水着姿の「ギギ・アンダルシア」が「GGG」シリーズに登場。1月30日10時より予約開始
【GGGシリーズ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」ギギ・アンダルシア 水着Ver.】 受注期間：1月30日10時～4月上旬 発送月：8月下旬予定 価格：22,000円
【商品構成】
【商品サイズ】
メガハウスは、フィギュア「GGGシリーズ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』ギギ・アンダルシア 水着Ver.」の予約をプレミアムバンダイ、全国のホビーショップ、Web通販サイトで1月30日10時より受け付ける。価格は22,000円。商品の発送は8月下旬を予定している。
本製品は、ガンダム・ガールズ・ジェネレーション（GGG）シリーズにて「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」より「ギギ・アンダルシア」を水着姿で立体化したもの。男性を魅了し、女性たちを嫉妬させる彼女の容姿と美しさが1/7スケールの造形と彩色で魅力的に再現されている。
発送月：8月下旬予定
受注サイト：プレミアムバンダイ、全国のホビーショップ、Web通販サイト
・彩色済完成品フィギュア…1
・専用台座…1
全高約260mm
(C)創通・サンライズ