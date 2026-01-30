メガハウスは、フィギュア「GGGシリーズ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』ギギ・アンダルシア 水着Ver.」の予約をプレミアムバンダイ、全国のホビーショップ、Web通販サイトで1月30日10時より受け付ける。価格は22,000円。商品の発送は8月下旬を予定している。

本製品は、ガンダム・ガールズ・ジェネレーション（GGG）シリーズにて「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」より「ギギ・アンダルシア」を水着姿で立体化したもの。男性を魅了し、女性たちを嫉妬させる彼女の容姿と美しさが1/7スケールの造形と彩色で魅力的に再現されている。

「GGGシリーズ『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』ギギ・アンダルシア 水着Ver.」

受注期間：1月30日（金）10時～4月上旬

発送月：8月下旬予定

価格：22,000円

受注サイト：プレミアムバンダイ、全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

・彩色済完成品フィギュア…1

・専用台座…1

【商品サイズ】

全高約260mm

(C)創通・サンライズ