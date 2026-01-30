磯崎新が築いた平成ポストモダンの頂点「水戸芸術館」…今、「磯崎新の建築」が若者に支持される理由【平成初期建築】

建築とは、時代と世を反映するものだ。

1990年代の日本は空前のバブル景気、その後のバブル崩壊下にあった。当時の建築界を振り返ると、やはりその世相が浮かび上がってくる。金余り日本に次々に上陸した外国人建築家による派手な造形、円熟期にありながら、それまでとは異質の作品を発表し続けた丹下健三、ポストモダンの旗手・磯崎新、大流行したガラスアトリウムの空間。

そんなキーワードとともに、90年代建築を取り上げ、2026年という現在における意義を問いかけていく。

水戸芸術館

設計／磯崎 新 竣工／1990年

新時代を示した、磯崎新の視点

1990年代、磯崎新（1931-2022）は建築界ばかりでなく、美術、デザイン、批評界を席巻するカルチャーヒーローとして君臨した。

バブル時代の資金が潤沢な環境のもと、国内ばかりでなくグローバルに活躍。そしてポストモダンの旗手として、20世紀的なモダニズムとは一線を画す、次なる時代の建築の方向性を示し続けた。

そんな磯崎の90年代の代表作の一つは、茨城県水戸市の市制100周年を記念して建設された水戸芸術館である。

この時期の磯崎の建築は、幾何学的な形態への偏愛と、歴史的様式の参照が特徴。芸術館を構成するコンサートホール、劇場、現代美術ギャラリー、会議場などは、いずれもそうした要素でデザインされ、磯崎が新たに構築したヨーロッパの古都のようにも見え、まさに芸術作品のよう。その完成度の高さには圧倒される。

敷地内に聳え立つ正四面体で構成されチタンで覆われた“塔”は、水戸市制100周年というこの施設の設立意図を表し、高さ100メートル。エレベーターで展望室に上ると、大小の丸窓から水戸の街を展望することができる。

市井の芸術との融合

80-90年代の磯崎は、50代から60代に差し掛かり建築家として脂の乗り切った時期だった。

市中に溢れていた資金は、芸術や文化にそそぎ込まれ、日本でも全国に公共や民間の、音楽ホール、美術館、劇場などが次々に建設された。

この水戸芸術館も、その時期に水戸市制100周年記念で建設されたもので、開館時から音楽、演劇、美術の3部門が自主企画による事業を展開している。

水戸芸術館に先駆けて80年代後半に都内に竣工した磯崎作品に関しても、「東京グローブ座」（88年）はパナソニック協賛のシェイクスピア作品に特化した劇場であり、主婦の友社が出資した「お茶の水スクエア」（87年）には室内楽用のホールが設けられた。

また、この時代の磯崎は、内外の建築家を起用した「くまもとアートポリス」のコミッショナーや、福岡で建築家6名が集合住宅を競作した「ネクサスワールド」のコーディネーターを務めるなど、建築家の枠にとどまらない活躍ぶりを示している。

磯崎には水戸芸術館以外にも、出世作である群馬県立近代美術館（74年）、北九州市立美術館（74年）をはじめ、ロサンゼルス現代美術館（86年）、ハラ・ミュージアム・アーク（88年）、奈義町現代美術館（94年）など、美術、芸術関連など文化施設の作品が多い。

それら作品は建築自体がまさにアートであり、最近は、これら磯崎建築を新たに“発見”し驚愕する若い世代も増えている。そんな彼らが作品をSNSで発信し、そうした投稿がさらなる来館者を呼んでいる例もあるという。

