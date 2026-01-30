女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は30日、第85回が放送され、野津サワが庄田多吉からのプロポーズを断る苦渋の決断が描かれた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

庄田「このために今日、教師になってきたというか…。わしと、夫婦になろう。惚れてるんだ、おサワさんに。だから、教師になることにした。来月から月25円。それでおサワさんちの借金返して、長屋を出よう」

サワ「断る理由なんて、これっぽっちもなかったのに。つかめんかった、あの人の手…どげしてもつかめんかった」「おトキのせいだわ。私は、おトキにはなれん。おトキと同じ道は歩けん。シンデレラにはなれんけん」

サワはトキの胸で号泣。庄田側の描写はなく、次週予告に続いた。

かねて「サワは“もう一人のトキ”“アナザートキ”とも言えるキャラクターです。自分の力で道を切り開こうと、生まれや環境に抗っている姿は、むしろ王道の朝ドラヒロイン像」と語っていた橋爪CP。

「ただ、サワの場合は自らハツラツと前向きに、というよりは、そうせざるを得ない状況。それゆえに“誰の力も借りず、誰にも頼らず”という自分の言葉で自分を縛ってしまいました。なみ（さとうほなみ）が“女子（おなご）が生きていくには身を売るか、男と一緒になるしかない”という呪縛によって、なかなか天国長屋を出られなかったように、人生には時にそういうことがあると思います。サワ自身もそれを分かっていて、トキの真似はできないから“トキのせい”だと泣くしかありませんでした」

なみと同様、サワの行く末も当初から固めず、可能性を残したまま作劇。「嫉妬のあまり、サワがトキに意地悪までしてしまう案もありましたが、円井さんの演技も見て、やはりそれは違うなと。今回のように、生きにくい人生を自ら選んでしまう方が人間くさい魅力があって、ふじきさんらしい筋立てになったと思います。円井さんとも“切ないね”と話をしながら撮影に臨みました」と明かした。

トキが取り乱したいとサワの胸で泣きじゃくった第15回（昨年10月17日）、サワがトキを祝おうと花を摘んで訪れた第74回（1月15日）と対の構造。サワが思わず投げ捨ててしまった花束を、トキは目にしたのか？の問いに「個人的な予想としては、気づいていたと思います。トキが花束を持ってきたのは、彼女なりの贖罪があったんじゃないでしょうか。一度は仲違いして距離を置いても、別々の道に進んでも、本当の親友というのは、トキとサワのように心のどこかでつながっているものだと思います」と2人の尊い関係性を語った。

今週第17週のキーパーソン・庄田役を好演したのは、俳優の濱正悟。朝ドラ出演は2022年度後期「舞いあがれ！」以来3年ぶり2回目となった。

「庄田というのは、演じ方によっては腹に一物を抱えている人物にも見せることのできるキャラクター。そういう男としてサワや錦織に近寄ると、別のドラマが始まってしまいます。そうではなく、錦織への引け目に苦しみながらも、芯にある純粋さを体現できる役者さんとして、濱さんにお願いしました。濱さん自身、非常に好青年で、そのお人柄が役に好影響を与えていると思います」と起用理由を説明。ハマり役を高評価した。

第16週・第80回（1月23日）で第4週・第20回（昨年10月24日）以来12週ぶりの再登場。当初から“もう一人の錦織”“アナザー錦織”として構想していた。

参考にした実在の人物は、教育者・本庄太一郎。錦織のモデルとなった島根の教育者・西田千太郎とともに上京し「文検（文部省中等教員検定試験）」を受験。本庄が全5科目に合格した史実はドラマに盛り込まれたが「庄田の人物像そのものはドラマオリジナルです」。今後の庄田＆サワ、庄田＆錦織の関係も注目される。

2月2日から第18週「マツエ、スバラシ。」に入る。