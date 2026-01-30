¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥µ¥ï¡Ö¤ª¥È¥¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ó¡×±ß°æ¤ï¤ó¸ì¤ëÃç°ã¤¤¢ªÃçÄ¾¤êÎ¢Â¦¡¡üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¡Ö¤¹¤°¼Ì¿¿»£¤í¤¦¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï30Æü¡¢Âè85²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌîÄÅ¥µ¥ï¤¬¾±ÅÄÂ¿µÈ¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤ë¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥µ¥ïÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î±ß°æ¤ï¤ó¡Ê28¡Ë¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾±ÅÄ¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ëº£Æü¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤ï¤·¤È¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£¹û¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤ª¥µ¥ï¤µ¤ó¤Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Íè·î¤«¤é·î25±ß¡£¤½¤ì¤Ç¤ª¥µ¥ï¤µ¤ó¤Á¤Î¼Ú¶âÊÖ¤·¤Æ¡¢Ä¹²°¤ò½Ð¤è¤¦¡×
¡¡¥µ¥ï¡ÖÃÇ¤ëÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤Ä¤«¤á¤ó¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î¼ê¡Ä¤É¤²¤·¤Æ¤â¤Ä¤«¤á¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Î¤»¤¤¤À¤ï¡£»ä¤Ï¡¢¤ª¥È¥¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ó¡£¤ª¥È¥¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ÏÊâ¤±¤ó¡£¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ó¤±¤ó¡×
¡¡¡½¡½¥µ¥ïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â°ìÊâ°ú¤¤¤¿»ëÅÀ¤Ç¾¾Ìî²È¤ä¥È¥¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè16½µ¡¦Âè17½µ¤Ç¤Ï¿´¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¡¢Êª»ö¤ò²¿¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ï¤È¤·¤Æ¼»ÅÊ¤äÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò±é¤¸¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¼«¿È¤¬À¨¤¯¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èá´ÑÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï´¶¼õÀ¤¬Ë¤«¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼å¤¤¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤«¤é³ëÆ£¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤À¤«¤é¥µ¥ï¤â¼«Ê¬¤òÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ï¤Ï¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤¿¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯Âè16½µ¤ÈÂè17½µ¡£
¡¡¡ÖÂè17½µ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ø¤ª¥È¥¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥ï¤ÎÂæ»ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¥µ¥ï¤¬°ìÈÖ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥¤Ë¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥ï¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥È¥¤é¤·¤¤¼õ¤±»ß¤áÊý¤äÊÖ¤·Êý¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥È¥¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¥È¥Ìò¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¥µ¥ï¤È¥È¥¤Ë¤ÏÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Âè17½µ¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë2¿Í¤Ç¡Ø¼Ì¿¿»£¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ï¤Ï¤³¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¿Í¤Ë¤â¶Á¤¯¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥ï¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥µ¥ï¤Î»Ñ¤«¤é¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×