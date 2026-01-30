女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2月2日から第18週「マツエ、スバラシ」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。松野司之介（岡部たかし）が「借金、返したぞ」。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）も「ようやく借金返済」「よかったわね〜」「長かったわね〜」と喜ぶが、司之介は「牛乳屋を辞めた」。蛇と蛙は「司之介！」とツッコミを入れた。

SNS上には「涙が引っ込んだわ」「銭太郎の心配した人、山ほどいると思う」「サワちゃんの複雑すぎる感情に涙していたら予告の“司之助！”で吹いたw」などの声。松野家、どうなる？