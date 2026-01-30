東京ばな奈の伝説のカレーパンが進化♡もちふわ食感で再登場

東京土産の定番ブランドとして愛され続ける東京ばな奈ワールドから、ファン待望のニュースが到着。JR東京駅の旗艦店「東京ばな奈s」で販売中の『東京ばな奈の伝説のカレーパン』が、発売約4年を経てリニューアルしました。累計30万個を突破した人気商品が、洋菓子職人ならではの視点でさらに磨き上げられ、今まで以上に満足感のある味わいへ。東京駅でしか出会えない特別感も魅力です。

洋菓子屋発想の唯一無二カレー

『東京ばな奈の伝説のカレーパン』の最大の魅力は、バナナピューレをたっぷり使用した特製カレールー。

豚と牛の合挽き肉に、玉ねぎソテーと生クリームを加えて丁寧に煮込むことで、まろやかなコクと甘い香り、フレッシュ感が溶け合います。

一般的なカレーパンとは一線を画す、デザートブランドならではの発想が詰まった味わいです。

VANILLABEANSのプレミアムライン始動♡至高のショーコラが誕生

サクモチ食感に進化した生地

今回のリニューアルでは、パン生地の配合を見直し、もちふわ感がさらにアップ。外側には繊細なフィアンティーヌを使用し、サクッと軽やかな食感をプラスしました。

一口かじると、香ばしい衣とやわらかなパン生地が心地よく重なり、旨とろカレーをしっかりと引き立てます。食感のコントラストが、最後まで飽きさせません。

コク深さが増した贅沢ルー

東京ばな奈の伝説のカレーパン

価格：1個378円(本体価格350円)

カレールーもリニューアルポイントのひとつ。肉などの配合量を調整することで、バナナピューレのフルーティーさを活かしながら、より奥行きのあるコクを実現しました。

甘さと旨みのバランスが絶妙で、東京ばな奈らしさをしっかり感じられる仕上がりです。

※表示の価格は参考小売価格です。

東京駅で味わう特別な一品

懐かしさと新しさが共存する『東京ばな奈の伝説のカレーパン』は、リニューアルによってさらに完成度を高めました。もちふわ生地とコク深いカレーの組み合わせは、軽食にもご褒美にもぴったり。

東京駅を訪れた際には、話題の“伝説”をぜひ味わってみてください。ここでしか出会えない一品が、旅の思い出をそっと彩ってくれます♡