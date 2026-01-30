女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は30日、第85話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第85話は、庄田多吉（濱正悟）のヘブン邸再訪から数日後。今度は錦織友一（吉沢亮）の元を訪れる。2人は久々の再会。庄田は錦織に“ある提案”を持ち掛ける。その頃、野津サワ（円井わん）は一人、必死に勉強に打ち込み…という展開。

松野トキ（郄石あかり）はサワが庄田のことを気にしていると伝える。庄田には妻も許婚もいないことも判明。トキとレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が冷やかした後、トキは真剣に「差し出がましいようですが、おサワのこと、お願いしてもええでしょうか」。親友を庄田に託した。

夕暮れ、白鳥倶楽部。スーツ姿の庄田が駆け込んでくる。サワと2人きり。

庄田「（息が上がり）なら、ちょうどいい。おサワさんに一番に報告したかったから（水を一気飲み）。実は今、これで県知事閣下とお会いしてきたんだ」「松江中学校の英語教師をやらせてくださいとお願いをして、ご了解を頂いてきた」「やっぱりやってみようと思って。錦織とも、その前に話し合った」

サワ「こげなこと言うのもアレですが、教えちょる庄田さん、カッコええですけん。ええと思います。おめでとうございます」「なら、お祝いにお蕎麦でも食べに行きますか（勉強道具をしまい始める）」

庄田「その前に、もう一つ…。このために今日、教師になってきたというか…。わしと、夫婦になろう。惚れてるんだ、おサワさんに。だから、教師になることにした。来月から月25円。それでおサワさんちの借金返して、長屋を出よう」

トキが天国長屋へ。

サワ「馬鹿だよね、私」「うれしいし、うれしかったし。天にも昇るような、というか、何ならもう、天にももう昇っちょったのに。断る理由なんて、これっぽっちもなかったのに。つかめんかった、あの人の手…どげしてもつかめんかった」「おトキのせいだわ。私は、おトキにはなれん。おトキと同じ道は歩けん。シンデレラにはなれんけん」

トキ「シン？」「そうなんだ。よう分からんけど、ごめん。あと、ついでに、もう一つごめん。こげなもん（花束）持ってきちゃった。ごめん」

「好きだったのに！おトキのせい、全部おトキのせいだけんね」――。サワは親友の胸で泣きじゃくった。

トキが取り乱したいとサワの胸で泣きじゃくった第15話（昨年10月17日）、サワが花を摘んでトキを訪れた第74話（1月15日）と対の構造になる巧みな作劇となった。

急転直下のラスト約3分。SNS上には「嘘だろ？」「おサワちゃん、マジかい」「もう涙が止まらん」「ラスト3分で大号泣」「断ったかぁ…おサワの不器用さが上か」「1人の力で出たかったかもだけど、庄田と2人馬力で頑張ればいいんだよ」「せめて試験の後だったら」「庄田さん、おサワちゃんが教師になるまで待てばよかったのに」「きっちり花束を回収した。でも、悲しい回収」「（サワと）同じ野菊の花束だったのが、おトキさんの根っこは変わってなかった証し…親友のまま」「取り乱してくるの逆構図やないですか、私もちょっと取り乱してくる」「正規の教師になって、庄田に逆プロポーズしよう」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。

2月2日から第18週「マツエ、スバラシ」に入る。